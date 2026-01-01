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Постер фильма Взять живым или мертвым
5.9
Киноафиша Фильмы Взять живым или мертвым
5.9

Взять живым или мертвым

, 1987
Wanted: Dead or Alive
США / боевик, триллер, драма / 18+
Постер фильма Взять живым или мертвым
5.9

О фильме

Бывший агент ЦРУ Ник Рэндолл зарабатывает на жизнь, охотясь за преступниками. Он суперпрофессионал и всегда работает один. В Лос-Анджелесе появляется «старый знакомый» Ника международный террорист Аль-Рахим, вынашивающий дьявольский план — превратить город в царство террора и смерти. Он начинает действовать, взорвав кинотеатр и похоронив под его руинами 138 ни в чем не повинных людей. На следующее утро после взрыва ЦРУ предлагает Нику 50 тысяч долларов за поимку террориста. Ник соглашается, не зная, что агенты ЦРУ решили сделать из него наживку для Аль-Рахима. И когда от рук террориста погибают два лучших друга Ника, он «забывает», что получит 50 тысяч долларов, лишь в том случае, если поймает Аль-Рахима живым. Он нужен Нику только мертвым….

В ролях

Рутгер Хауэр
Рутгер Хауэр
Nick Randall
Джин Симмонс
Malak Al Rahim
Роберт Гийом
Роберт Гийом
Philmore Walker
Мэл Харрис
Terry
Уильям Расс
Danny Quintz
Susan MacDonald
Louise Quintz
Джерри Хардин
John Lipton
Hugh Gillin
Patrick Donoby
Роберт Харпер
Dave Henderson
Эли Данкер
Robert Aziz
Режиссер Гари Шерман
Сценарист Michael Patrick Goodman, Brian Taggert, Гари Шерман
Композитор Джо Ренцетти
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1987
Премьера в мире 14 января 1987
Дата выхода
14 января 1987 Россия 16+
23 июля 1987 Германия
14 января 1987 Казахстан
5 июня 1987 Португалия M/16
16 января 1987 США
14 января 1987 Украина
MPAA R
Бюджет $4 500 000
Сборы в мире $7 555 000
Производство New World Pictures, Balcor Film Investors
Другие названия
Wanted Dead or Alive, Wanted: Dead or Alive, Mort ou vif, Взять живым или мёртвым, Aranıyor: Ölü ya da Diri, Atrápenlo vivo o muerto, Buscado Vivo o Muerto, Dusørjægeren, Elävänä tai kuolleena, Exterminador Implacável, Foglakozása: Fejvadász, Gesucht - Tot oder lebendig, Kataziteitai: Nekros i zontanos, Poszukiwany żywy lub martwy, Procura-se Morto ou Vivo, Procurado Vivo ou Morto, Se busca vivo o muerto, Trazi se ziv ili mrtav, Wanted vivo o morto, Καταζητείται νεκρός ή ζωντανός, Търси се: Жив или мъртъв, ウォンテッド（1986）, Zatykač - Mrtvý nebo živý, 捕杀

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 15 голосов
5.9 IMDb

Отзывы о фильме

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