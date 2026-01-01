Бывший агент ЦРУ Ник Рэндолл зарабатывает на жизнь, охотясь за преступниками. Он суперпрофессионал и всегда работает один. В Лос-Анджелесе появляется «старый знакомый» Ника международный террорист Аль-Рахим, вынашивающий дьявольский план — превратить город в царство террора и смерти. Он начинает действовать, взорвав кинотеатр и похоронив под его руинами 138 ни в чем не повинных людей. На следующее утро после взрыва ЦРУ предлагает Нику 50 тысяч долларов за поимку террориста. Ник соглашается, не зная, что агенты ЦРУ решили сделать из него наживку для Аль-Рахима. И когда от рук террориста погибают два лучших друга Ника, он «забывает», что получит 50 тысяч долларов, лишь в том случае, если поймает Аль-Рахима живым. Он нужен Нику только мертвым….