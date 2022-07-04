Неприкасаемые, 1987

В основе сюжета — борьба полиции с королем преступного мира, знаменитым гангстером Аль Капоне, которого, как известно, удалось засадить за решетку лишь как лицо, уклоняющееся от уплаты налогов.

В Чикаго 1931 года криминальная жизнь бьет ключом. Для того, чтобы остановить хладнокровного и неуязвимого Аль Капоне, правительством создана специальная команда «неприкасаемых». Герои Роберта Де Ниро и Шона Коннери вступают в смертельную схватку.