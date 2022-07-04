Неприкасаемые, 1987

Построив империю на нелегальном алкоголе, легендарный криминальный авторитет Аль Капоне железным кулаком правит Чикаго. Хотя агент Сухого закона Элиот Несс пытается устранить Капоне, все его усилия терпят неудачу из-за распространенной в полиции коррупции. Завербовав элитную группу юристов, которых не поколеблют взятки или запугивания, в том числе ирландско-американского полицейский Джимми Мэлоуна, Несс вновь заявляет о своей решимости привлечь Капоне к ответственности.
В основе сюжета — борьба полиции с королем преступного мира, знаменитым гангстером Аль Капоне, которого, как известно, удалось засадить за решетку лишь как лицо, уклоняющееся от уплаты налогов.
В Чикаго 1931 года криминальная жизнь бьет ключом. Для того, чтобы остановить хладнокровного и неуязвимого Аль Капоне, правительством создана специальная команда «неприкасаемых». Герои Роберта Де Ниро и Шона Коннери вступают в смертельную схватку.