Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мармадюк" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Неприкасаемые Неприкасаемые
Киноафиша Фильмы Неприкасаемые
The Untouchables

Неприкасаемые, 1987

1987 / США
8.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Построив империю на нелегальном алкоголе, легендарный криминальный авторитет Аль Капоне железным кулаком правит Чикаго. Хотя агент Сухого закона Элиот Несс пытается устранить Капоне, все его усилия терпят неудачу из-за распространенной в полиции коррупции. Завербовав элитную группу юристов, которых не поколеблют взятки или запугивания, в том числе ирландско-американского полицейский Джимми Мэлоуна, Несс вновь заявляет о своей решимости привлечь Капоне к ответственности.

  • Конверт падает на стол Элиота Несса в одной из сцен. Предполагается, что это взятка, но сумма внутри так и не разглашается. В реальной жизни Аль Капоне пообещал Элиоту Нессу, что две купюры по 1000 долларов будут лежать у него на столе каждое утро понедельника, если он закроет глаза на его бутлегерскую деятельность (огромная сумма денег в то время; более 30 000 долларов сегодня). Несс отказался от взятки и в последующие годы страдал от бедности. Он умер почти разоренным в возрасте 54 лет. 
  • Альберт Х. Вольф, последний оставшийся в живых из реальных Неприкасаемых, был консультантом фильма и помог Кевину Костнеру изобразить Элиота Несса.
  • Роберт Де Ниро разыскал первых портных Аль Капоне и попросил их сшить ему для съемок одежду, идентичную одежде его персонажа в те годы.

В основе сюжета — борьба полиции с королем преступного мира, знаменитым гангстером Аль Капоне, которого, как известно, удалось засадить за решетку лишь как лицо, уклоняющееся от уплаты налогов.

В Чикаго 1931 года криминальная жизнь бьет ключом. Для того, чтобы остановить хладнокровного и неуязвимого Аль Капоне, правительством создана специальная команда «неприкасаемых». Герои Роберта Де Ниро и Шона Коннери вступают в смертельную схватку.

8.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 1987
Премьера в России 2 июня 1987
Премьера онлайн 4 июля 2022
Премьера в мире 2 июня 1987
Возраст 16+
Режиссер
Брайан Де Пальма
Брайан Де Пальма
В ролях
Кевин Костнер
Кевин Костнер
Шон Коннери
Шон Коннери
Чарльз Мартин Смит
Чарльз Мартин Смит
Энди Гарсия
Энди Гарсия
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Проклятый путь
Проклятый путь (2002)
7.6666665
Домино
Домино (2019)
4.181818
Путь Карлито
Путь Карлито (1993)
7.181818
Афера по-американски
Афера по-американски (2013)
6.5882354
Черная орхидея
Черная орхидея (2006)
6.8333335
Воскрешение Каина
Воскрешение Каина (1992)
6.076923
Подставное тело
Подставное тело (1984)
6.8
Кровные узы
Кровные узы (2020)
7
Скрытые фигуры
Скрытые фигуры (2017)
7.423077
3 дня на убийство
3 дня на убийство (2013)
7.142857
Страсть
Страсть (2012)
6.9
Наваждение
Наваждение (1976)
6.7
Фильм находится в подборках
Фильмы про мафию Фильмы про мафию
Фильмы про воров в законе Фильмы про воров в законе
Постер фильма Неприкасаемые 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Неприкасаемые
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Скончался сэр Шон Коннери. Обладателю «Оскара» и звезде «Джеймса Бонда» было 90 Актер был эталонным воплощением агента 007.
Написать
2 ноября 2020 11:21
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
До рассвета
До рассвета
2023, Россия, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Уикенд с батей
Уикенд с батей
2023, США, комедия
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
2023, Россия, детский, анимация
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Kinoafisha.info App