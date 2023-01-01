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Свидание вслепую Свидание вслепую
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Blind Date

Свидание вслепую, 1987

1987 / США
6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Трудоголик Уолтер Дэвис настолько погружен в работу, что времени на личную жизнь у него не остается вовсе. Его брат Тед, напротив, счастлив в браке и давно намеревается познакомить Уолтера с кузиной жены Надей. После долгих уговоров мужчина наконец поддается, но перед встречей Тед предупреждает - Надя не должна брать в рот ни капли спиртного, иначе это приведет к катастрофе. Герой воспринимает слова брата как шутку и во время свидания охотно позволяет девушке выпить, чтобы немного расслабиться. Тут-то и выясняется, что даже после пары бокалов Надя превращается в нечто неуправляемое. Ситуацию усугубляет появление Дэвида, ее ревнивого бывшего…

  • Главную женскую роль продюсеры фильма предложили Мадонне, но певица отказалась от участия в съемках. Дело в том, что своим экранным партнером она хотела видеть Шона Пенна, с котором на тот момент состояла в браке. Однако создатели уже утвердили Брюса Уиллиса. 
  • В 1988 году Брюс Уиллис появился еще в одном фильме Блэйка Эдвардса - триллере “Закат”.
  • В этом фильме Ким Бейсингер впервые появилась с каштановыми, а не светлыми волосами. 
  • Композитором фильма выступил обладатель премии “Оскар” Генри Манчини. “Свидание вслепую” - 24-я совместная работа Манчини и Блэйка Эдвардса.

Уолтер Дэвис - трудоголик, и вполне естественно, что все свое внимание он уделяет работе, а не личной жизни или внешности. Для очень важной деловой встречи в ресторане с новым партнером из Японии, Уолтеру потребовалась спутница.

Его брат посоветовал взять с собой очаровательную Надю, кузину его жены. Но есть одно но: Наде нельзя пить... совсем! К сожалению, это предупреждение Уолтер пропустил мимо ушей.

6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1987
Премьера в России 24 марта 1987
Премьера в мире 24 марта 1987
Возраст 18+
MPAA PG-13
Бюджет $16 000 000
Режиссер
Блейк Эдвардс
Блейк Эдвардс
В ролях
Ким Бейсингер
Ким Бейсингер
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Джон Ларрокетт
Джон Ларрокетт
Стефани Фэраси
Стефани Фэраси
Фил Хартмен
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Свидание вслепую 2 постера
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