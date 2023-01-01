Свидание вслепую, 1987

Уолтер Дэвис - трудоголик, и вполне естественно, что все свое внимание он уделяет работе, а не личной жизни или внешности. Для очень важной деловой встречи в ресторане с новым партнером из Японии, Уолтеру потребовалась спутница.

Его брат посоветовал взять с собой очаровательную Надю, кузину его жены. Но есть одно но: Наде нельзя пить... совсем! К сожалению, это предупреждение Уолтер пропустил мимо ушей.