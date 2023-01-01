Свидание вслепую, 1987

Трудоголик Уолтер Дэвис настолько погружен в работу, что времени на личную жизнь у него не остается вовсе. Его брат Тед, напротив, счастлив в браке и давно намеревается познакомить Уолтера с кузиной жены Надей. После долгих уговоров мужчина наконец поддается, но перед встречей Тед предупреждает - Надя не должна брать в рот ни капли спиртного, иначе это приведет к катастрофе. Герой воспринимает слова брата как шутку и во время свидания охотно позволяет девушке выпить, чтобы немного расслабиться. Тут-то и выясняется, что даже после пары бокалов Надя превращается в нечто неуправляемое. Ситуацию усугубляет появление Дэвида, ее ревнивого бывшего…
Уолтер Дэвис - трудоголик, и вполне естественно, что все свое внимание он уделяет работе, а не личной жизни или внешности. Для очень важной деловой встречи в ресторане с новым партнером из Японии, Уолтеру потребовалась спутница.
Его брат посоветовал взять с собой очаровательную Надю, кузину его жены. Но есть одно но: Наде нельзя пить... совсем! К сожалению, это предупреждение Уолтер пропустил мимо ушей.