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Идти на уступки
Surrender
Идти на уступки, 1987
1987 / США
5.4
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
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Жанр:
комедия
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5.4
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность
1 час 36 минут
Год выпуска
1987
Премьера в России
9 октября 1987
Премьера в мире
9 октября 1987
Возраст
18+
MPAA
PG
Бюджет
$15 000 000
Режиссер
Джерри Белсон
В ролях
Салли Филд
Майкл Кейн
Стив Гуттенберг
Питер Бойл
Джекки Купер
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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