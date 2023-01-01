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Идти на уступки Идти на уступки
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Идти на уступки, 1987

1987 / США
5.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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11 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1987
Премьера в России 9 октября 1987
Премьера в мире 9 октября 1987
Возраст 18+
MPAA PG
Бюджет $15 000 000
Режиссер
Джерри Белсон
В ролях
Салли Филд
Салли Филд
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Стив Гуттенберг
Стив Гуттенберг
Питер Бойл
Джекки Купер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Идти на уступки 2 постера
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