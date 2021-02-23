Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Мечтая обрести статус «крутого парня», старшеклассник Роннит Миллер, считавшийся полным неудачником, внезапно получает шанс резко повысить свой авторитет. Узнав, что самая популярная девчонка школы Синди Манчини отчаянно нуждается в деньгах, Ронни предлагает ей тысячу долларов — в обмен на месяц, в течение которого она будет изображать его подружку и научит, как стать первым парнем в классе! Сделка состоялась, и вот уже рейтинг экс-лузера растет прямо на глазах. Но быстрый успех так кружит Ронни голову, что он даже не замечает, как Синди, которая раньше и имени-то его не знала, начинает и в самом деле в него влюбляться!..
|14 августа 1987
|Россия
|16+
|31 декабря 1987
|Австралия
|18 декабря 1987
|Бразилия
|19 мая 1988
|Германия
|26 мая 1989
|Ирландия
|15
|2 мая 1988
|Италия
|14 августа 1987
|Казахстан
|11 февраля 1988
|Нидерланды
|14 августа 1987
|Румыния
|15
|14 августа 1987
|США
|14 августа 1987
|Украина
|27 июля 1988
|Франция
Положение Фрэн после того, как Куинт вылил вино на Синди.