Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Любовь нельзя купить
Постер фильма Любовь нельзя купить
Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 6.8
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Любовь нельзя купить

Любовь нельзя купить

Can't Buy Me Love 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Мечтая обрести статус «крутого парня», старшеклассник Роннит Миллер, считавшийся полным неудачником, внезапно получает шанс резко повысить свой авторитет. Узнав, что самая популярная девчонка школы Синди Манчини отчаянно нуждается в деньгах, Ронни предлагает ей тысячу долларов — в обмен на месяц, в течение которого она будет изображать его подружку и научит, как стать первым парнем в классе! Сделка состоялась, и вот уже рейтинг экс-лузера растет прямо на глазах. Но быстрый успех так кружит Ронни голову, что он даже не замечает, как Синди, которая раньше и имени-то его не знала, начинает и в самом деле в него влюбляться!..

Страна США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1987
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 14 августа 1987
Дата выхода
14 августа 1987 Россия 16+
31 декабря 1987 Австралия
18 декабря 1987 Бразилия
19 мая 1988 Германия
26 мая 1989 Ирландия 15
2 мая 1988 Италия
14 августа 1987 Казахстан
11 февраля 1988 Нидерланды
14 августа 1987 Румыния 15
14 августа 1987 США
14 августа 1987 Украина
27 июля 1988 Франция
MPAA PG-13
Сборы в мире $31 623 833
Производство Touchstone Pictures, Silver Screen Partners III, Apollo Pictures
Другие названия
Can't Buy Me Love, Novia se alquila, L'amour ne s'achète pas, No puedes comprar mi amor, Любовь нельзя купить, 1.000 δολάρια αίσθημα, 1000 dolaria aisthima, Aşkımı Asla, Bérbarátnő álomáron, Boy Rents Girl, Kar Sakate Hain Khareeden Mere Pyaar Tee, Láska není v ceně, Ljubezni ne mores kupiti, Meilės nenusipirksi, Namorada Aluga-se, Namorada de Aluguel, Näytön paikka, Nie kupisz miłości, O gois ton hilion dolarion, Playboy in prova, Ο γόης των χιλίων δολαρίων, Кохання не купиш, Љубав није на продају, Не можеш да купиш любовта ми, キャント・バイ・ミー・ラブ
Режиссер
Стив Рэш
Стив Рэш
В ролях
Патрик Демпси
Патрик Демпси
Аманда Петерсон
Кортни Гейнс
Тина Каспари
Сет Грин
Сет Грин
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Любовь нельзя купить
Скажи что-нибудь 7.3
Скажи что-нибудь (1989)
Милашка в розовом 6.7
Милашка в розовом (1986)
Спросите Синди 6.2
Спросите Синди (2001)
Реальная любовь 7.6
Реальная любовь (2002)
Взрыв из прошлого 7.3
Взрыв из прошлого (1999)
Неспящие в Сиэтле 6.8
Неспящие в Сиэтле (1993)
Когда Гарри встретил Салли 7.8
Когда Гарри встретил Салли (1989)
Не говори маме, что няня умерла 6.3
Не говори маме, что няня умерла (1991)
Приключения няни 6.9
Приключения няни (1987)
Что случилось прошлой ночью 6.9
Что случилось прошлой ночью (1986)
Ох уж эта наука! 7.3
Ох уж эта наука! (1985)
Абсолютно точно 7.0
Абсолютно точно (1985)

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Красный — хит сезона: попытайтесь назвать 5 культовых фильмов СССР по алым нарядам их героинь (тест)
Угадайте советский фильм только по фразе о еде: тест для тех, кто разбирается в хорошем кино
Альтернативный финал: узнали у ИИ судьбу Энди, если бы она не ушла от Миранды в «Дьявол носит Prada»
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше