Молодой солдат Мартынко попадает на гауптвахту. В поисках чего-нибудь съедобного герой находит в ящике стола волшебные карты и тут же до нитки обыгрывает надзирателя. Оказавшись на свободе и выиграв у посетителей местного рынка достаточно денег, Мартынко отправляется в высшее общество и, наконец, попадает на службу к самому императору. В молодого министра влюбляется дочка императора, Раиска, но герой не отвечает ей взаимностью. Обидевшись на Мартынко, девушка хитростью отбирает у него волшебные карты, не подозревая, чем это обернется…
Мартынко находясь на гауптвахте нашёл колоду волшебных карт, с помощью которой смог запросто обыграть любого! Он сделал быструю карьеру до таможенного министра, обирающего всех иностранцев до нитки прямо при пересечении границы. Однако неразделённые чувства принцессы привели к тому, что его карьере пришёл конец, а его бросили в лесу. Наевшись чудесных яблок, он разрабатывает план мести.
|1 января 1987
|Россия
|6+
|1 января 1987
|СССР