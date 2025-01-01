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Киноафиша Фильмы Мартынко

Мартынко

Martynko 18+
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О фильме

Молодой солдат Мартынко попадает на гауптвахту. В поисках чего-нибудь съедобного герой находит в ящике стола волшебные карты и тут же до нитки обыгрывает надзирателя. Оказавшись на свободе и выиграв у посетителей местного рынка достаточно денег, Мартынко отправляется в высшее общество и, наконец, попадает на службу к самому императору. В молодого министра влюбляется дочка императора, Раиска, но герой не отвечает ей взаимностью. Обидевшись на Мартынко, девушка хитростью отбирает у него волшебные карты, не подозревая, чем это обернется…

  • В основу мультфильма легла одноименная сказка Бориса Шергина – советского писателя и фольклориста. 
  • Несмотря на то что мультфильм был снят еще в 1987 году, на экраны он вышел четыре годя спустя, в 1992-м. Дело в том, что советская цензура не допустила «Мартынко» к показу из-за… имени царевны – оно совпадало с именем Раисы Горбачевой. 
  • Режиссером мультфильма стал Эдуард Назаров. Среди всех остальных работ Назарова (а он создал такие анимационные фильмы, как «Принцесса и людоед», «Жил-был пес», «Про Сидорова Вову») «Мартынко» выделяется своей продолжительностью – 10 минут 26 секунд. 
  • В мультфильме можно услышать три романса в исполнении цыганской певицы Варвары Паниной – «Уголок», «Не тверди» и «Как хорошо».

Мартынко находясь на гауптвахте нашёл колоду волшебных карт, с помощью которой смог запросто обыграть любого! Он сделал быструю карьеру до таможенного министра, обирающего всех иностранцев до нитки прямо при пересечении границы. Однако неразделённые чувства принцессы привели к тому, что его карьере пришёл конец, а его бросили в лесу. Наевшись чудесных яблок, он разрабатывает план мести.

Страна СССР
Продолжительность 11 минут
Год выпуска 1987
Премьера в мире 1 января 1987
Дата выхода
1 января 1987 Россия 6+
1 января 1987 СССР
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Martynko, Мартынко, Martinko, Мартинко, マルティンコの奇跡
Режиссер
Эдуард Назаров
В ролях
Леонид Куравлев
Леонид Куравлев
Нина Русланова
Нина Русланова
Нина Корниенко
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.7
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
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Мартынко

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