Том Граник — ведущий телевизионных новостей, совершенно лишенный какого-либо интеллекта, зато обладающий неукротимой энергией. Его соперник — и в работе, и в любви — опытный честолюбивый репортер Аарон Альтман. Эти двое вынуждены ежедневно вести войну по ту сторону камеры, доказывая себе и окружающим, что лучше быть глупым и удачливым, чем умным и невезучим.
|13 декабря 1987
|Россия
|12+
|8 апреля 1988
|Великобритания
|24 июня 1988
|Ирландия
|15
|1 апреля 1988
|Италия
|13 декабря 1987
|Казахстан
|16 декабря 1987
|США
|13 декабря 1987
|Украина
|9 марта 1988
|Франция
|U
|26 марта 1988
|Южная Корея
|15
|29 апреля 1988
|Япония
|G