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Постер фильма Теленовости
7.2
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7.2

Теленовости

, 1987
Broadcast News
США / драма, комедия, мелодрама / 18+
Постер фильма Теленовости
7.2

О фильме

Том Граник — ведущий телевизионных новостей, совершенно лишенный какого-либо интеллекта, зато обладающий неукротимой энергией. Его соперник — и в работе, и в любви — опытный честолюбивый репортер Аарон Альтман. Эти двое вынуждены ежедневно вести войну по ту сторону камеры, доказывая себе и окружающим, что лучше быть глупым и удачливым, чем умным и невезучим.

В ролях

Уильям Хёрт
Уильям Хёрт
Tom Grunick
Альберт Брукс
Альберт Брукс
Аарон Альтман
Холли Хантер
Холли Хантер
Джейн Крейг
Роберт Проски
Ernie Merriman
Джон Кьюсак
Джон Кьюсак
Джек Николсон
Джек Николсон
Bill Rorish
Лоис Чайлз
Jennifer Mack
Джоан Кьюсак
Джоан Кьюсак
Blair Litton
Peter Hackes
Paul Moore
Кристиан Клеменсон
Bobby
Роберт Катимс
Martin Klein
Режиссер Джеймс Л Брукс
Сценарист Джеймс Л Брукс
Композитор Билл Конти
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 1987
Премьера онлайн 16 декабря 1987
Премьера в мире 13 декабря 1987
Дата выхода
13 декабря 1987 Россия 12+
8 апреля 1988 Великобритания
24 июня 1988 Ирландия 15
1 апреля 1988 Италия
13 декабря 1987 Казахстан
16 декабря 1987 США
13 декабря 1987 Украина
9 марта 1988 Франция U
26 марта 1988 Южная Корея 15
29 апреля 1988 Япония G
MPAA R
Бюджет $20 000 000
Сборы в мире $67 331 309
Производство 20th Century Fox, Amercent Films, American Entertainment Partners L.P.
Другие названия
Broadcast News, Detrás de las noticias, Broadcast News - Nachrichtenfieber, A híradó sztárjai, Al filo de la noticia, Broadcast News - Nyhetsfeber, Broadcast News - Suora lähetys, Dentro la notizia, Edição Especial, Haberler, Meshadrim Hadashote, Network News, Nos Bastidores da Notícia, Pakhsh e Akhbar, Suora lähetys, Telepasja, Teleuudised, Televizijske vesti, Tin Tức Phát Sóng, To kykloma, TV dnevnik, TV vijesti, Το κύκλωμα, В ефірі новини, Телевизионни новини, Теленовости, ブロードキャスト・ニュース, 富貴浮雲, 收播新聞, Теленовини

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 11 голосов
7.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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