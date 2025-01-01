Сергей Бодров начинал как успешный сценарист беззаботного советского кино – «Не ходите девки замуж», «Очень важная персона», «Любимая женщина механика Гаврилова». Но затем дебютировал на «Казахфильме», сняв в качестве сорежиссера поэтический фильм «Сладкий сок внутри травы», завовеваший призы в Москве и Португалии. Его первый самостоятельный фильм оказался гораздо более безысходным и горьким, чем все его предыдущие, да и последующие работы: это был его приговор временам общественного застоя, гасившего любую творческую инициативу. Съемки проходили в реальном доме престарелых, на что и сегодня отважился бы не каждый художник. Фильм вышел в советский прокат в 1988 году и послужил началом так называемой «новой волны» в казахском кино.

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