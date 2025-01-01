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Киноафиша Фильмы Непрофессионалы

Непрофессионалы

Neprofessionaly 18+
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О фильме

Сергей Бодров начинал как успешный сценарист беззаботного советского кино – «Не ходите девки замуж», «Очень важная персона», «Любимая женщина механика Гаврилова». Но затем дебютировал на «Казахфильме», сняв в качестве сорежиссера поэтический фильм «Сладкий сок внутри травы», завовеваший призы в Москве и Португалии. Его первый самостоятельный фильм оказался гораздо более безысходным и горьким, чем все его предыдущие, да и последующие работы: это был его приговор временам общественного застоя, гасившего любую творческую инициативу. Съемки проходили в реальном доме престарелых, на что и сегодня отважился бы не каждый художник. Фильм вышел в советский прокат в 1988 году и послужил началом так называемой «новой волны» в казахском кино.
По степным дорогам Казахстана движется небольшой автобус. Это молодежный самодеятельный ансамбль ездит с шефскими концертами по области. Однажды, желая развлечься в унылом путешествии, ребята заталкивают в автобус хилую корову, а затем убивают ее. Встреченную по пути нелепую женщину, хозяйку коровы, они также готовы прибить, но, вовремя одумавшись, приглашают ее на свой концерт. Он происходит в ближайшем доме престарелых, где их, впрочем, никто не ждет. Так и встречаются два поколения: молодое, которое еще никому не нужно, и старое, которое уже не нужно никому.
Страна СССР
Продолжительность 1 час 8 минут
Год выпуска 1985
Премьера в мире 4 октября 1985
Дата выхода
4 октября 1987 Россия
13 июня 1988 СССР
Производство Киностудия «Казахфильм»
Другие названия
Neprofessionaly, The Amateurs, Непрофессионалы, Amatőrök, Amatorzy, Die Nichtprofessionellen, Les amateurs, Non-Professionals
Режиссер
Сергей Бодров
Сергей Бодров
В ролях
Амангелиус Есальбаев
Валентина Талызина
Валентина Талызина
Анис Садыков
Галина
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.7
Оцените 10 голосов
4.9 IMDb
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