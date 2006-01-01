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Роковое влечение Роковое влечение
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Fatal Attraction

Роковое влечение, 1987

1987 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме
Беззаботной и счастливой была жизнь адвоката Дэна Галлагера с молодой женой Бэт и пятилетней дочерью Эллен до того рокового дня, когда Бэт и Эллен отправились загород к родителям, а у Дэна появилось два дня «свободы» от семейных уз. Почувствовав мимолётное влечение к Алекс Форрест — новой сотруднице обслуживаемой им фирмы, он был польщён взаимностью дамы и провёл с ней несколько часов любви, сначала в своём доме, а затем уже на квартире любовницы. К исходу второго дня Дэн хотел благополучно вернуться к своему семейному очагу, но оказалось, что теперь он зажат мёртвой хваткой настоящей любовной маньячки. Она начала с того, что перерезала себе вены, и охваченному паникой Дэну пришлось бинтовать ей руки и утешать. Когда Дэну всё же удалось вырваться от Алекс к себе домой, его жизнь превратилась в настоящий кошмар…
6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 1987
Премьера в России 11 сентября 1987
Премьера онлайн 1 января 2006
Премьера в мире 11 сентября 1987
Возраст 16+
Режиссер
Эдриан Лайн
Эдриан Лайн
В ролях
Майкл Дуглас
Майкл Дуглас
Гленн Клоуз
Гленн Клоуз
Энн Арчер
Энн Арчер
Эллен Хэмилтон Латцен
Стюарт Пэнкин
Все актеры и съемочная группа
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Роковое влечение
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