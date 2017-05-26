За бортом, 1987

Джоанна Стейтон - властная, заносчивая и несговорчивая жена самоуверенного владельца яхты. Когда их посудина останавливается для ремонта в небольшом городке, сварливая и взбалмошная Джоанна нанимает плотника Дина Проффитта, чтобы тот смастерил ей новый шкафчик. Но вместо платы за работу Дин получает от ворот поворот - ведь Джоанна никогда ничем не бывает довольна. Но на этот раз ее фирменные выкрутасы заканчиваются тем, что она падает за борт и напрочь теряет память. А Дин тем временем осуществляет бесподобный план мести: он забирает Джоанну к себе, переименовывает ее в Энни и объявляет своей женой и матерью своих четверых непослушных сыновей