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За бортом, 1987

1987 / США
8.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Посреди ночи молодая миллионерша Джоанна Стейтон падает за борт своей роскошной яхты и оказывается в больнице прибрежного городка с амнезией. Отсюда к себе домой ее забирает плотник и отец-одиночка Дин Проффитт, представившийся мужем пострадавшей. Дело в том, что буквально накануне происшествия взбалмошная и эгоистичная мадам отказалась заплатить за работу Проффита, и у находчивого работяги есть свои виды на то, как возместить понесенный ущерб.

  • Изначально роль друга Дина должен был сыграть Джон Кэнди, но актер покинул проект ради съемок в “Самолетом, поездом, машиной” (1987). Его заменил Майкл Хэгерти.
  • В эпизодических ролях появились отец Курта Расселла (шериф городка), сын режиссера Гэрри Маршалла (сотрудник береговой охраны) и сам Маршалл (барабанщик).
  • Яхта Джоанны позже появилась в ленте “Непристойное предложение” с Деми Мур, Робертом Редфордом и Вуди Харрельсоном.
  • Работая над сценарием “За бортом”, Лесли Диксон вдохновлялась итальянским фильмом “Отнесенные необыкновенной судьбой в лазурное море в августе” (1974) с Джанкарло Джаннини в главной роли. Прямым ремейком “Отнесенных…” стали “Унесенные” (2002), поставленные режиссером Гаем Ричи.
  • Гэри Маршалл часто поощрял импровизации актеров на площадке. Особенно активно импровизировал Курт Рассел: его персонаж претерпел самые большие изменения по сравнению с оригинальным сценарием.

Джоанна Стейтон - властная, заносчивая и несговорчивая жена самоуверенного владельца яхты. Когда их посудина останавливается для ремонта в небольшом городке, сварливая и взбалмошная Джоанна нанимает плотника Дина Проффитта, чтобы тот смастерил ей новый шкафчик. Но вместо платы за работу Дин получает от ворот поворот - ведь Джоанна никогда ничем не бывает довольна. Но на этот раз ее фирменные выкрутасы заканчиваются тем, что она падает за борт и напрочь теряет память. А Дин тем временем осуществляет бесподобный план мести: он забирает Джоанну к себе, переименовывает ее в Энни и объявляет своей женой и матерью своих четверых непослушных сыновей

8.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 1987
Премьера в России 16 декабря 1987
Премьера в мире 16 декабря 1987
Возраст 12+
Режиссер
Гэрри Маршалл
Гэрри Маршалл
В ролях
Голди Хоун
Голди Хоун
Курт Рассел
Курт Рассел
Эдвард Херрманн
Кэтрин Хелмонд
Родди МакДауэлл
Все актеры и съемочная группа
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За бортом
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