Воспитание Аризоны

, 1987
Raising Arizona
США / приключения, криминал, комедия / 18+
О фильме

Хай был мелким грабителем. Эдвина служила в полиции. Они встречались регулярно — после того, как его в очередной раз хватали и везли в кутузку. А потом Хай и Эдвина поженились.

Эта странная пара была вполне счастлива, но у них не было детей, и тогда они решили похитить младенца, чтобы было кого воспитывать…

В ролях

Николас Кейдж
Холли Хантер
Трей Уилсон
Джон Гудман
Уильям Форсайт
Сэм МакМюррей
Режиссер Джоэл Коэн, Итан Коэн
Сценарист Итан Коэн, Джоэл Коэн
Композитор Картер Бёруэлл
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1987
Премьера онлайн 28 сентября 2016
Премьера в мире 1 марта 1987
Дата выхода
6 марта 1987 Россия 16+
16 июня 1987 Австралия M
10 сентября 1987 Бразилия
10 июля 1987 Великобритания
19 августа 1990 Венгрия 18
28 мая 1987 Германия
2 октября 1987 Ирландия 15
17 августа 1987 Испания
6 марта 1987 Казахстан
13 марта 1987 Канада
12 ноября 1987 Португалия
1 марта 1987 США
6 марта 1987 Украина
27 апреля 1987 Франция
26 марта 1988 Япония R18+
MPAA PG-13
Бюджет $6 000 000
Сборы в мире $29 180 280
Производство Circle Films
Другие названия
Raising Arizona, Arizona Junior, Educando a Arizona, Arizona Baby, Воспитывая Аризону, Aka chan Dorobô, Arizona Nunca Mais, Arizona tərbiyə edərkən, Arizonai ördögfióka, Arizonani tarbiyalash, Auginant Arizoną, Baby Arizona, Bắt Cóc Bé Arizona, Potíže s Arizonou, S-a furat Arizona, Ťažkosti s Arizonou, Zmatky v Arizoně, Zmätky v Arizone, Аризонаны тәрбиелеу, Виховання Аризони, Воспитание Аризоны, Да отгледаш Аризона, रेज़िंग ऐरिज़ोना, 扶養亞歷桑納, 撫養亞歷桑納, 赤ちゃん泥棒

Рейтинг фильма

7.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Цитаты

[последние строки]
H.I. [финальные строки] В ту ночь мне приснился сон. Мне снилось, что я лёгкий, как эфир — парящий дух, навещающий грядущие события. Тени и силуэты людей из моей жизни пробирались в мой сон. Мне снилось, что Гейл и Эвелл решили вернуться в тюрьму. Наверное, так даже лучше. Не хочу казаться заносчивым, они хорошие ребята, но, может, они ещё не были готовы выйти в этот мир. А потом я продолжал видеть будущее, рождественское утро в доме Аризоны, где Натан-младший открывал подарок от доброй пары, предпочитающей остаться неизвестной. Я увидел Глена через несколько лет — он всё так же безуспешно пытался убедить полицию поверить в свои дикие истории про меня и Эда. Может, он переборщил с одной польской шуткой. Не знаю. И я продолжал видеть дальше, дальше, чем когда-либо раньше, наблюдая за успехами Натана-младшего издалека, гордясь его достижениями, словно он наш собственный. Интересовался, вспоминал ли он нас и надеялся, что мы хоть немного расширили его горизонты, даже если он и не помнит, как это произошло. Но о себе и Эде я ничего не видел до самого конца. И это было смутно, потому что это было далеко — очень далеко. Я увидел пожилую пару, к которой пришли их дети и все внуки. Пожилая пара не была испорчена. И их дети, и внуки тоже. И я не знаю. Скажи ты мне. Весь этот сон — это было желаемое? Я просто убегал от реальности, как мне свойственно? Но мы с Эдом можем быть хорошими тоже. И это казалось настоящим. Это казалось нами и казалось нашим домом. Если не Аризона, то где-то совсем рядом. Где все родители сильны, мудры и способны, а все дети счастливы и любимы. Не знаю. Может, это был Юта.

Отзывы о фильме

Новости о фильме

В красноярском киноклубе пройдет показ фильма «Воспитание Аризоны»
12 декабря 2018 12:02 В красноярском киноклубе пройдет показ фильма «Воспитание Аризоны» В эту субботу, 15 декабря, в красноярском еженедельном киноклубе пройдет показ криминальной комедии братьев Коэнов «Воспитание Аризоны». Сбор гостей состоится в 18:00 по адресу

Фильмы похожие на Воспитание Аризоны

Подручный Хадсакера
Подручный Хадсакера комедия
1994, США
7.0
Да здравствует Цезарь!
Да здравствует Цезарь! комедия
2016, США
6.0
Игры джентльменов
Игры джентльменов криминал, комедия
2004, США
6.0
Серьезный человек
Серьезный человек комедия
2009, США
7.0
О, где же ты, брат?
О, где же ты, брат? комедия, приключения
2000, Великобритания / США / Франция
7.0
Бартон Финк
Бартон Финк драма, комедия, триллер
1991, США
7.0
После прочтения сжечь
После прочтения сжечь драма, комедия
2008, США
7.0
Человек, которого не было
Человек, которого не было драма, криминал
2001, Великобритания / США
8.0
Перекресток Миллера
Перекресток Миллера криминал, драма, триллер
1990, США
7.0
Просто кровь
Просто кровь триллер, драма, криминал
1984, США
7.0
Невыносимая жестокость
Невыносимая жестокость мелодрама, комедия
2003, США
6.0
Адаптация
Адаптация комедия
2002, США
7.0
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Родительский дом
Родительский дом
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Чёрный Двор в кино
Чёрный Двор в кино
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал, драма
