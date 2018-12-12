H.I. [финальные строки] В ту ночь мне приснился сон. Мне снилось, что я лёгкий, как эфир — парящий дух, навещающий грядущие события. Тени и силуэты людей из моей жизни пробирались в мой сон. Мне снилось, что Гейл и Эвелл решили вернуться в тюрьму. Наверное, так даже лучше. Не хочу казаться заносчивым, они хорошие ребята, но, может, они ещё не были готовы выйти в этот мир. А потом я продолжал видеть будущее, рождественское утро в доме Аризоны, где Натан-младший открывал подарок от доброй пары, предпочитающей остаться неизвестной. Я увидел Глена через несколько лет — он всё так же безуспешно пытался убедить полицию поверить в свои дикие истории про меня и Эда. Может, он переборщил с одной польской шуткой. Не знаю. И я продолжал видеть дальше, дальше, чем когда-либо раньше, наблюдая за успехами Натана-младшего издалека, гордясь его достижениями, словно он наш собственный. Интересовался, вспоминал ли он нас и надеялся, что мы хоть немного расширили его горизонты, даже если он и не помнит, как это произошло. Но о себе и Эде я ничего не видел до самого конца. И это было смутно, потому что это было далеко — очень далеко. Я увидел пожилую пару, к которой пришли их дети и все внуки. Пожилая пара не была испорчена. И их дети, и внуки тоже. И я не знаю. Скажи ты мне. Весь этот сон — это было желаемое? Я просто убегал от реальности, как мне свойственно? Но мы с Эдом можем быть хорошими тоже. И это казалось настоящим. Это казалось нами и казалось нашим домом. Если не Аризона, то где-то совсем рядом. Где все родители сильны, мудры и способны, а все дети счастливы и любимы. Не знаю. Может, это был Юта.