Российский царь Александр во время визита в Англию видит множество современных изобретений. Его спутник, казачий атаман Платов, настаивает на том, что в России дела обстоят намного лучше, пока им не показывают механическую блоху. Следующий царь Николай I приказывает Платову превзойти англичан, создавших заводную стальную блоху. Платов едет в Тулу, чтобы найти кого-нибудь, кто мог бы улучшить английское изобретение. Три оружейника соглашаются и решают подковать блоху…