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Киноафиша Фильмы Левша

Левша

Levsha 18+
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О фильме

Российский царь Александр во время визита в Англию видит множество современных изобретений. Его спутник, казачий атаман Платов, настаивает на том, что в России дела обстоят намного лучше, пока им не показывают механическую блоху. Следующий царь Николай I приказывает Платову превзойти англичан, создавших заводную стальную блоху. Платов едет в Тулу, чтобы найти кого-нибудь, кто мог бы улучшить английское изобретение. Три оружейника соглашаются и решают подковать блоху…

  • Те сцены фильма, где действие происходит в царском дворце, действительно снимались в Большом Гатчинском дворце, построенном для графа Григория Орлова, фаворита императрицы Екатерины II. Позже дворец стал любимым местом отдыха царской семьи. Среди фильмов, снятых в Гатчине, можно выделить «Три мушкетера», «Войну и мир» и «Бедный, бедный Павел» о заговоре против императора Павла I. 
  • По замыслу авторов, загадочный строй людей в конце фильма символизирует все то множество великих мастеров, так и оставшихся неизвестными, но сложивших свои головы ради пользы своей Родины. 
  • Фильм известен необычным изобразительным решением: режиссер Сергей Овчаров использовал при съемке необычные и смелые ракурсы, а также множество цветовых фильтров и красочных декораций, придающих картине сказочную атмосферу.

Когда англичане, желая удивить императора Александра Павловича, подарили заводную чудо-блоху, они и не ведали, в руки какого умельца она попадет на русской земле.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1986
Премьера в мире 16 марта 1986
Дата выхода
16 марта 1987 Россия 16+
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Levsha, A balkezes ezermester, Mańkut, The Left-Hander, Левша
Режиссер
Сергей Овчаров
В ролях
Николай Стоцкий
Владимир Гостюхин
Владимир Гостюхин
Леонид Куравлев
Леонид Куравлев
Юрий Яковлев
Юрий Яковлев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.6
Оцените 13 голосов
7.6 IMDb
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Левша

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