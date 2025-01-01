Когда-то Леонид Филимонов играл на флейте и был романтиком, но жизнь сложилась таким образом, что теперь он зять “большого человека”, который помог ему стать преуспевающим чиновником. Леонид занимается цензурированием чужого творчества, но в глубине души ненавидит свою работу и мечтает высказать все, что думает, в лицо начальнику. Жизнь в вечном стрессе приводит к проблемам с сердцем, Филимонов оказывается в больнице и знакомится с медсестрой Лидой. Между ними вспыхивают чувства и перед Леонидом встает непростой выбор: отказаться от комфорта ради любви или вернуться к жене и сохранить карьеру.