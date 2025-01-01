Когда-то Леонид Филимонов играл на флейте и был романтиком, но жизнь сложилась таким образом, что теперь он зять “большого человека”, который помог ему стать преуспевающим чиновником. Леонид занимается цензурированием чужого творчества, но в глубине души ненавидит свою работу и мечтает высказать все, что думает, в лицо начальнику. Жизнь в вечном стрессе приводит к проблемам с сердцем, Филимонов оказывается в больнице и знакомится с медсестрой Лидой. Между ними вспыхивают чувства и перед Леонидом встает непростой выбор: отказаться от комфорта ради любви или вернуться к жене и сохранить карьеру.
В прошлом студент консерватории и хороший флейтист, а в настоящем — муж дочери «большого человека», и сам начальник одного из подразделений Главного управления Леонид Семенович Филимонов, однажды почувствовал физическое недомогание: прихватило сердце. И это в неполные сорок лет от роду! Сей неприятный случай послужил поводом для знакомства бывшего флейтиста с молоденькой медсестрой из ведомственной поликлиники Лидой. И закрутился бурный роман…
|23 октября 1987
|Россия
|12+
|11 ноября 1987
|США