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Постер фильма Забытая мелодия для флейты
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Забытая мелодия для флейты

Zabytaya melodiya dlya fleyty 18+
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О фильме

Когда-то Леонид Филимонов играл на флейте и был романтиком, но жизнь сложилась таким образом, что теперь он зять “большого человека”, который помог ему стать преуспевающим чиновником. Леонид занимается цензурированием чужого творчества, но в глубине души ненавидит свою работу и мечтает высказать все, что думает, в лицо начальнику. Жизнь в вечном стрессе приводит к проблемам с сердцем, Филимонов оказывается в больнице и знакомится с медсестрой Лидой. Между ними вспыхивают чувства и перед Леонидом встает непростой выбор: отказаться от комфорта ради любви или вернуться к жене и сохранить карьеру. 

  • В основе фильма — пьеса Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского “Аморальная история”, написанная в 1976 году.
  • Фильм стал возможен благодаря начавшейся в середине 80-х годов перестройке и эпохе гласности.
  • Во время съемок фильма Эльдар Рязанов перенес микроинсульт и перестал слышать на одно ухо. Параллельно со съемками режиссер проходил курс лечения.
  • В одной из сцен Лида садится на шпагат. Для сыгравшей героиню Татьяны Догилевой это не стало большой проблемой, поскольку она имела первый взрослый разряд по спортивной гимнастике.
  • Эльдар Рязанов сыграл камео-роль человека с подзорной трубой во время выступления хора.

В прошлом студент консерватории и хороший флейтист, а в настоящем — муж дочери «большого человека», и сам начальник одного из подразделений Главного управления Леонид Семенович Филимонов, однажды почувствовал физическое недомогание: прихватило сердце. И это в неполные сорок лет от роду! Сей неприятный случай послужил поводом для знакомства бывшего флейтиста с молоденькой медсестрой из ведомственной поликлиники Лидой. И закрутился бурный роман…

Страна СССР
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 1987
Премьера в мире 23 октября 1987
Дата выхода
23 октября 1987 Россия 12+
11 ноября 1987 США
Производство Мосфильм, Sovexportfilm
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Режиссер
Эльдар Рязанов
Эльдар Рязанов
В ролях
Леонид Филатов
Леонид Филатов
Татьяна Догилева
Татьяна Догилева
Ирина Купченко
Ирина Купченко
Валентин Гафт
Валентин Гафт
Александр Ширвиндт
Александр Ширвиндт
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.4
Оцените 11 голосов
7.5 IMDb
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Забытая мелодия для флейты

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