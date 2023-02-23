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Бегущий человек Бегущий человек
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The Running Man

Бегущий человек, 1987

1987 / США
7.7 Оцените
47 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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США, недалекое будущее. Человеческое общество деградировало, мораль и нравственность находятся в упадке, а демократическое государство превратилось в диктатуру. Главным развлечением населения является реалити-шоу “Бегущий человек” - жестокая игра для заключенных тюрем, в которой проигравшие умирают на глазах зрителей, а победитель получает свободу. Когда-то Бен Ричардс был офицером полиции, но отказался выполнить преступный приказ - и теперь он участник “Бегущего человека”.

  • Когда Роб Коэн приобрел права на новеллу Ричарда Бахмана “Бегущий человек”, он понятия не имел, что Бахман - это псевдоним Стивена Кинга. 
  • По слухам, Стивен Кинг остался недоволен и самой экранизацией, и исполнителем главной роли. 
  • Танцевальные номера для девушек из шоу ставила известная поп-певица и танцовщица Пола Абдул.
  • Хотя в фильме персонаж Арнольда Шварценеггера ненавидит персонажа Ричарда Доусона, в реальной жизни актеры стали хорошими друзьями.
  • В этом фильме, как и во многих других, Арнольд Шварценеггер также произносит свою коронную фразу “Я вернусь!” (I’ll be back!) из “Терминатора”.
  • Среди кандидатов на главную роль были Дольф Лундгрен, Кристофер Рив и Патрик Суэйзи.
  • Писатель Роберт Шекли подал в суд на создателей картины, обвиняя их в плагиате.
  • Код, деактивирующий ошейники, - 653-9X.

К 2017 году излюбленным развлечением для жителей Америки, превратившейся в полувоенное государство, стало садиское телешоу "Бегущий человек", участники которого - невинные жертвы - не имели ни единого шанса на выживание. Среди них оказался полицейский Бэн Ричардс, отказавшийся расстрелять безоружную толпу голодных людей. Теперь вместе с собратьями по несчастью ему предстоит принять участие в безумной гонке со смертью, сразиться с непобедимыми монстрами - Профессором Крио, Бензопилой, Шаровой Молнией и Динамо, и отомстить бесчеловечному хозяину шоу...

7.7 Оцените
47 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1987
Премьера в России 23 сентября 1987
Премьера в мире 17 февраля 1987
Возраст 16+
Режиссер
Пол Майкл Глэйзер
В ролях
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер
Мария Кончита Алонсо
Яфет Котто
Джим Браун
Ричард Доусон
Все актеры и съемочная группа
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Бегущий человек
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disturatro 23 февраля 2023, 19:19
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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саундтрек фильма Бегущий человек
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Эдгар Райт займется новой экранизацией «Бегущего человека» Стивена Кинга Он давно мечтал это сделать.
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