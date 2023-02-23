Бегущий человек, 1987

США, недалекое будущее. Человеческое общество деградировало, мораль и нравственность находятся в упадке, а демократическое государство превратилось в диктатуру. Главным развлечением населения является реалити-шоу “Бегущий человек” - жестокая игра для заключенных тюрем, в которой проигравшие умирают на глазах зрителей, а победитель получает свободу. Когда-то Бен Ричардс был офицером полиции, но отказался выполнить преступный приказ - и теперь он участник “Бегущего человека”.
К 2017 году излюбленным развлечением для жителей Америки, превратившейся в полувоенное государство, стало садиское телешоу "Бегущий человек", участники которого - невинные жертвы - не имели ни единого шанса на выживание. Среди них оказался полицейский Бэн Ричардс, отказавшийся расстрелять безоружную толпу голодных людей. Теперь вместе с собратьями по несчастью ему предстоит принять участие в безумной гонке со смертью, сразиться с непобедимыми монстрами - Профессором Крио, Бензопилой, Шаровой Молнией и Динамо, и отомстить бесчеловечному хозяину шоу...