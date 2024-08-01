Водитель грузовика Линкольн Хоук, по прозвищу Ястреб, едет в Лас-Вегас на чемпионат мира по армреслингу. У него много забот: надо встретиться и поговорить с бывшей женой, умирающей от странной болезни сердца; проведать, сломав ворота и разобравшись с телохранителями, любимого тестя и любой ценой заполучить сына, брошенного 10 лет назад. Сын, в начале принявший отца в штыки, станет опорой Ястреба и поможет ему выиграть чемпионат.