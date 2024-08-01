Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Изо всех сил
Постер фильма Изо всех сил
6.4 Рейтинг IMDb: 5.9
Изо всех сил

Изо всех сил

Over the Top 18+
О фильме

Водитель грузовика Линкольн Хоук, по прозвищу Ястреб, едет в Лас-Вегас на чемпионат мира по армреслингу. У него много забот: надо встретиться и поговорить с бывшей женой, умирающей от странной болезни сердца; проведать, сломав ворота и разобравшись с телохранителями, любимого тестя и любой ценой заполучить сына, брошенного 10 лет назад. Сын, в начале принявший отца в штыки, станет опорой Ястреба и поможет ему выиграть чемпионат.

Страна США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1987
Премьера онлайн 1 августа 2024
Премьера в мире 12 февраля 1987
Дата выхода
12 февраля 1987 Россия 12+
26 марта 1987 Австралия
13 февраля 1987 Бразилия
29 марта 1990 Венгрия 12
30 апреля 1987 Германия
20 марта 1987 Дания
10 апреля 1987 Ирландия PG
12 февраля 1987 Казахстан
9 апреля 1987 Нидерланды
13 февраля 1987 США
12 февраля 1987 Украина
10 апреля 1987 Финляндия K-12
8 апреля 1987 Франция
17 апреля 1987 Швеция 11
14 февраля 1987 Япония PG12
MPAA PG
Бюджет $25 000 000
Сборы в мире $16 057 930
Производство The Cannon Group, Golan-Globus Productions, Warner Bros.
Другие названия
Over the Top, Halcón, Do útoku, Na vrhu, El luchador, Falcão, o Campeão dos Campeões, Kartal, Le bras de fer, Meet Me Half Way, Mteli dzal-ghonit, O Lutador, Ola gia ola, Over the top - hårdare än stål, Over the Top - Le bras de fer, Over the Top - Mein Daddy schlägt sie alle, Over the Top - Sylvester Stallone's Muskelspiel, Over the Top - terästäkin kovempi, Over the Top: Mein Daddy schlägt sie alle, Per viršu, Ponad szczytem, Pumnul de fier, Terasest tugevam, Túl a csúcson, Vượt Lên Trên, Więcej niż wszystko, Yo, el halcón, Όλα για όλα, Изо всех сил, На върха, Щосили, オーバー・ザ・トップ, 超越顛峰
Режиссер
Менахем Голан
В ролях
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Роберт Лоджа
Роберт Лоджа
Сьюзан Блейкли
Рик Цумвальт
Дэвид Менденхолл
6.4

6.4
14 голосов
5.9 IMDb
Отзывы о фильме

