Водитель грузовика Линкольн Хоук, по прозвищу Ястреб, едет в Лас-Вегас на чемпионат мира по армреслингу. У него много забот: надо встретиться и поговорить с бывшей женой, умирающей от странной болезни сердца; проведать, сломав ворота и разобравшись с телохранителями, любимого тестя и любой ценой заполучить сына, брошенного 10 лет назад. Сын, в начале принявший отца в штыки, станет опорой Ястреба и поможет ему выиграть чемпионат.
|12 февраля 1987
|Россия
|12+
|26 марта 1987
|Австралия
|13 февраля 1987
|Бразилия
|29 марта 1990
|Венгрия
|12
|30 апреля 1987
|Германия
|20 марта 1987
|Дания
|10 апреля 1987
|Ирландия
|PG
|12 февраля 1987
|Казахстан
|9 апреля 1987
|Нидерланды
|13 февраля 1987
|США
|12 февраля 1987
|Украина
|10 апреля 1987
|Финляндия
|K-12
|8 апреля 1987
|Франция
|17 апреля 1987
|Швеция
|11
|14 февраля 1987
|Япония
|PG12