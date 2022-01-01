Коротышка – зеленые штанишки, 1987

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о выходе в прокат О фильме По сказке латышского писателя Ж. Гривы о непоседе-черепашонке. Развернуть 6.2 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2 Продолжительность 10 минут Год выпуска 1987 Премьера в России 23 апреля 1987 Премьера в мире 23 апреля 1987 Возраст 0+ Режиссер Иван Давыдов Все актеры и съемочная группа 1 постер

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