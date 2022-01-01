Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Коротышка – зеленые штанишки
Киноафиша Фильмы Коротышка – зеленые штанишки

Коротышка – зеленые штанишки, 1987

1987 / СССР
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

По сказке латышского писателя Ж. Гривы о непоседе-черепашонке.

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1987
Премьера в России 23 апреля 1987
Премьера в мире 23 апреля 1987
Возраст 0+
Режиссер
Иван Давыдов
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Коротышка – зеленые штанишки 1 постер
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Приложение киноафиши