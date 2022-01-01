Блюз уходящего лета, 1987

Летом 1970 года, во время Войны на истощение с Египтом, группа израильских друзей выпускается из школы. Йосси призывается на военную службу и погибает во время учений, Ариле становится ревностным антивоенным активистом, музыкант Мосси ставит протестный мюзикл — следующие три года каждый ведет свою борьбу, которую начинающий режиссер Марго снимает на любительскую камеру. Фильм получил «Серебряную менору» в номинации «Лучший фильм», а также был признан лучшим на Израильском кинофестивале в Нью-Йорке и Израильском кинофестивале в Лос-Анджелесе в 1988 году.