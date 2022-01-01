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Блюз уходящего лета
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Blues Lahofesh Hagadol

Блюз уходящего лета, 1987

1987 / Израиль
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Летом 1970 года, во время Войны на истощение с Египтом, группа израильских друзей выпускается из школы. Йосси призывается на военную службу и погибает во время учений, Ариле становится ревностным антивоенным активистом, музыкант Мосси ставит протестный мюзикл — следующие три года каждый ведет свою борьбу, которую начинающий режиссер Марго снимает на любительскую камеру. Фильм получил «Серебряную менору» в номинации «Лучший фильм», а также был признан лучшим на Израильском кинофестивале в Нью-Йорке и Израильском кинофестивале в Лос-Анджелесе в 1988 году.

7.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1987
Премьера в России 26 июня 1987
Премьера в мире 26 июня 1987
Возраст 18+
Режиссер
Ренен Шор
В ролях
Дор Цвейгенбаум
Йоав Цафир
Шахар Сегал
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Блюз уходящего лета 1 постер
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