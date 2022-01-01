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Пьянь Пьянь
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Barfly

Пьянь, 1987

1987 / США
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Генри Чинаски — писатель и поэт-алкоголик, проводящий свою жизнь в барах Лос-Анджелеса. Он принимает участие в уличных драках, на него делают ставки, но выпивку и гамбургер он предпочитает зарабатывать «нетрадиционными» способами.

Однажды на другом конце стойки он видит увядающую красавицу Ванду и незамедлительно влюбляется в неё. Ванда тоже алкоголичка, но, в отличие от безработного Генри, её содержит некий бизнесмен. У Генри и Ванды разрастается «роман», но вскоре появляется главный редактор литературного журнала Тулли Соренсон, которая готова опубликовать рассказы Чинаски. При личном знакомстве Генри и Тулли выясняется, что последняя — красивая богатая молодая девушка, которая влюблена в его творчество, равно как в него самого…

7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1987
Премьера в России 2 сентября 1987
Премьера в мире 2 сентября 1987
Возраст 16+
Режиссер
Барбет Шредер
Барбет Шредер
В ролях
Микки Рурк
Микки Рурк
Фэй Данауэй
Фэй Данауэй
Элис Крайдж
Элис Крайдж
Джек Нэнс
Дж. К. Куин
Дж. К. Куин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пьянь 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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