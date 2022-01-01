Пьянь, 1987

Генри Чинаски — писатель и поэт-алкоголик, проводящий свою жизнь в барах Лос-Анджелеса. Он принимает участие в уличных драках, на него делают ставки, но выпивку и гамбургер он предпочитает зарабатывать «нетрадиционными» способами.



Однажды на другом конце стойки он видит увядающую красавицу Ванду и незамедлительно влюбляется в неё. Ванда тоже алкоголичка, но, в отличие от безработного Генри, её содержит некий бизнесмен. У Генри и Ванды разрастается «роман», но вскоре появляется главный редактор литературного журнала Тулли Соренсон, которая готова опубликовать рассказы Чинаски. При личном знакомстве Генри и Тулли выясняется, что последняя — красивая богатая молодая девушка, которая влюблена в его творчество, равно как в него самого…