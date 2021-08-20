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Постер фильма Ночной Портье
6.6
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6.6

Ночной Портье

, 1974
The Night Porter
Италия, США / мелодрама, драма, криминал / 18+
Постер фильма Ночной Портье
6.6

О фильме

Бывшая узница концлагеря встречает своего мучителя и одновременно любовника в гостинице, где тот работает ночным портье. Действие фильма происходит в послевоенной Вене. Когда эти двое пытаются возродить свои садомазохистские отношения, товарищи Макса, служившие с ним в войсках СС, начинают их преследовать. В шокирующей драме "Ночной портье" блестяще показана жестокость нацисткой культуры, обреченной на гибель...

Стильный фильм, поставленный по известному мюзиклу, наполнен тонкой актёрской игрой и ставшими классикой музыкальными номерами.

В ролях

Дирк Богард
Дирк Богард
Max [Maximilian Theo Aldorfer]
Шарлотта Рэмплинг
Шарлотта Рэмплинг
Люсия
Шарлотта Ремплоинг
Люсия
Филипп Леруа
Филипп Леруа
Klaus
Габриэле Ферцетти
Габриэле Ферцетти
Hans
Джузеппе Аддоббати
Stumm
Иза Миранда
Countess Stein
Нино Биньямини
Adolph
Марино Мазе
Atherton
Amedeo Amodio
Bert
Пьеро Вида
Day Porter
Режиссер Лилиана Кавани
Сценарист Лилиана Кавани, Итало Москати, Барбара Альберти, Амедео Пагани
Композитор Даниэль Пари
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия / США
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 1974
Премьера в мире 3 апреля 1974
Дата выхода
3 апреля 1974 Россия 18+
14 февраля 1975 Германия 18
30 января 1976 Ирландия 18
8 ноября 1976 Испания
10 апреля 1974 Италия
3 апреля 1974 Казахстан
6 ноября 2025 Литва N16
3 апреля 1974 Мексика C
1 октября 1974 США
3 апреля 1974 Украина
23 января 1976 Финляндия
3 апреля 1974 Франция
8 октября 1975 Швеция
MPAA R
Производство Lotar Film Productions, Les Productions Artistes Associés
Другие названия
Il portiere di notte, The Night Porter, Portero de noche, Nattportieren, Noćni portir, Portier de nuit, Der Nachtportier, O Porteiro da Noite, Yöportieri, Ai no arashi, Az éjszakai portás, El portero de noche, Gece bekçisi, Nachtportier, Naktinis portjė, Natportieren, Nattportiern, Nightporter, Nocny portier, O thyroros tis nyhtas, Öine portjee, Yöportieeri, Ο θυρωρός της νύχτας, Нічний портьє, Ночной портье, Нощният портиер, 午夜守门人, 愛の嵐, De Nachtportier

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 11 голосов
6.6 IMDb
Обновлено 23 июля 2026

Цитаты

Hans Я здесь только для того, чтобы задать вам несколько вопросов от себя и от других и посмотреть на вас. Слушайте, я мог бы прийти в другое время, чтобы увидеть его тоже, но мне не нужно с ним говорить. Мне не нужно говорить с ним... при вас. Бесполезно. С этим делом на суде он... стал слишком робким.
Lucia Он прав.
Hans Что вы имеете в виду?
Lucia Потому что тогда он впервые увидел вас всех ясно. Ничего не изменилось, правда?
Hans Вы ошибаетесь. У всех нас были свои испытания. Теперь мы исцелены и живём в мире с собой.
Lucia Нет исцеления.
Hans Болеете вы. Иначе не были бы с тем, кто заставил вас...
Lucia Это моё дело.
Hans Хорошо. Но всё же ваш разум взволнован. Вот почему вы здесь, копаетесь в прошлом.
Lucia Макс — это не просто прошлое.
[Лючия ползёт под стол]
Hans Послушайте. Почему бы вам не пойти в полицию? Если хотите, я вас отвезу. Ну?
Lucia Доктор Фоглер, я вас так хорошо помню. Вы отдавали много приказов.
Hans Значит, вы не могли забыть, что ваш Макс был послушным штурмшарфюрером. Помните?
Lucia Не помню.
Hans Я вряд ли могу заставить вас помнить, если вы этого не хотите.
[прочищает горло]
Hans Я здесь только для того, чтобы просить вас дать показания, выяснить... выбрали ли вы сами эту ситуацию.
Lucia Мне здесь хорошо.
Hans Да. Вы оба хотите жить в мире, верно? Живёшь в мире... когда в гармонии с близкими, когда уважаешь договор. Скажи это Максу. Мы могли бы сдать его полиции за убийство Марио. Но не сделали. Макс болен. Он не должен быть слишком далеко от нас! Он запер вас здесь. Мы могли бы пожаловаться в полицию и на это, нет?
Lucia Я здесь по своей воле. Эта цепь — из-за вас, чтобы никто из вас не мог меня забрать.
Hans Если бы мы хотели увести тебя, эта цепь остановила бы нас? Бедняжка. Цепь можно перерезать. Никто из нас не думает о насилии.
Lucia Хм, я знаю, как кончаются твои, твои свидетели. Макс мне рассказывал.
[Лючия выползает из-под стола, подальше от Ганса]
Hans Макс не понимает, что говорит и делает. Его разум нарушен.
[ползёт в ванную]
Lucia Уходи. Уйди. Уйди!
[захлопывает дверь]
Hans Если передумаешь, если цепь станет тяжёлой... позвони мне.

Отзывы о фильме

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