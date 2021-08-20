Hans Я здесь только для того, чтобы задать вам несколько вопросов от себя и от других и посмотреть на вас. Слушайте, я мог бы прийти в другое время, чтобы увидеть его тоже, но мне не нужно с ним говорить. Мне не нужно говорить с ним... при вас. Бесполезно. С этим делом на суде он... стал слишком робким.

Lucia Он прав.

Hans Что вы имеете в виду?

Lucia Потому что тогда он впервые увидел вас всех ясно. Ничего не изменилось, правда?

Hans Вы ошибаетесь. У всех нас были свои испытания. Теперь мы исцелены и живём в мире с собой.

Lucia Нет исцеления.

Hans Болеете вы. Иначе не были бы с тем, кто заставил вас...

Lucia Это моё дело.

Hans Хорошо. Но всё же ваш разум взволнован. Вот почему вы здесь, копаетесь в прошлом.

Lucia Макс — это не просто прошлое.

[Лючия ползёт под стол]

Hans Послушайте. Почему бы вам не пойти в полицию? Если хотите, я вас отвезу. Ну?

Lucia Доктор Фоглер, я вас так хорошо помню. Вы отдавали много приказов.

Hans Значит, вы не могли забыть, что ваш Макс был послушным штурмшарфюрером. Помните?

Lucia Не помню.

Hans Я вряд ли могу заставить вас помнить, если вы этого не хотите.

[прочищает горло]

Hans Я здесь только для того, чтобы просить вас дать показания, выяснить... выбрали ли вы сами эту ситуацию.

Lucia Мне здесь хорошо.

Hans Да. Вы оба хотите жить в мире, верно? Живёшь в мире... когда в гармонии с близкими, когда уважаешь договор. Скажи это Максу. Мы могли бы сдать его полиции за убийство Марио. Но не сделали. Макс болен. Он не должен быть слишком далеко от нас! Он запер вас здесь. Мы могли бы пожаловаться в полицию и на это, нет?

Lucia Я здесь по своей воле. Эта цепь — из-за вас, чтобы никто из вас не мог меня забрать.

Hans Если бы мы хотели увести тебя, эта цепь остановила бы нас? Бедняжка. Цепь можно перерезать. Никто из нас не думает о насилии.

Lucia Хм, я знаю, как кончаются твои, твои свидетели. Макс мне рассказывал.

[Лючия выползает из-под стола, подальше от Ганса]

Hans Макс не понимает, что говорит и делает. Его разум нарушен.

[ползёт в ванную]

Lucia Уходи. Уйди. Уйди!

[захлопывает дверь]