Техасская резня бензопилой, 1974

Обеспокоенная новыми сообщениями о том, что вандалы и хулиганы испоганили далекое кладбище в Техасе, где похоронен ее дедушка, Салли и ее прикованный к инвалидной коляске брат Франклин Хардести собирают своих друзей и на семейном автофургончике отправляются проверить, не повреждена ли дедушкина могила.

Оказавшись в районе кладбища, они заодно решают навестить старую ферму, где жил их дедуля. По соседству расположена еще одна ферма, внешне довольно-таки неприятная. Она разукрашена жуткими предметами, сделанными из кожи и костей людей и животных, а живет там семейка рабочих со скотобойни.

Самый страшный из них «Кожаное Лицо». Он носит маску из человеческой плоти и умело управляется с бензопилой.