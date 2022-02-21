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Техасская резня бензопилой Техасская резня бензопилой
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The Texas Chain Saw Massacre

Техасская резня бензопилой, 1974

1974 / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Обеспокоенная новыми сообщениями о том, что вандалы и хулиганы испоганили далекое кладбище в Техасе, где похоронен ее дедушка, Салли и ее прикованный к инвалидной коляске брат Франклин Хардести собирают своих друзей и на семейном автофургончике отправляются проверить, не повреждена ли дедушкина могила.

Оказавшись в районе кладбища, они заодно решают навестить старую ферму, где жил их дедуля. По соседству расположена еще одна ферма, внешне довольно-таки неприятная. Она разукрашена жуткими предметами, сделанными из кожи и костей людей и животных, а живет там семейка рабочих со скотобойни.

Самый страшный из них «Кожаное Лицо». Он носит маску из человеческой плоти и умело управляется с бензопилой.

6.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 1974
Премьера в России 1 октября 1974
Премьера в мире 1 октября 1974
Возраст 16+
Режиссер
Тоуб Хупер
Тоуб Хупер
В ролях
Мэрилин Бёрнс
Аллен Дэнзигер
Пол Партэйн
Уильям Вэйл
Тери МакМинн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Техасская резня бензопилой 3 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Критики поделились впечатлениями от новой «Техасской резни бензопилой» По их мнению, лента недотягивает до оригинала, однако любители жанра, возможно, найдут в ней что-то интересное для себя.
Написать
21 февраля 2022 12:53
Кожаное лицо жесточайше расправляется с беспечной молодежью в трейлере новой «Техасской резни бензопилой» Также сервис Netflix выпустил постер.
Написать
1 февраля 2022 10:58
Netflix опубликовал синопсис новой «Техасской резни бензопилой» В картине продолжат сюжетную линию первого фильма.
Написать
7 декабря 2021 15:42
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