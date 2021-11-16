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Крестный отец 2 Крестный отец 2
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The Godfather: Part II

Крестный отец 2, 1974

1974 / США
8.0 Оцените
57 голосов Рейтинг IMDb: 9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Молодой Вито теряет семью из-за преследования криминального авторитета и сбегает от него в США. В растущем мегаполисе он быстро продвигается вперед благодаря сочетанию удачи и своего сильного характера. Постепенно он становится кредитором крупной итальянской общины, нанимает помощников и вскоре достигает положения, когда его начинают называть доном Корлеоне, крестным отцом. В конце концов Вито получает возможность отомстить за несправедливость, которую пережила его семья на Сицилии. Его месть своим старым врагам будет быстрой и беспощадной…

  • Роберт Де Ниро целых четыре месяца учился говорить на сицилийском диалекте итальянского, чтобы сыграть Вито Корлеоне. Почти все реплики, которые произносит его персонаж, были сказаны на сицилийском языке.
  • Хотя фильм основан на романе Марио Пьюзо, только сюжет о молодом Вито Корлеоне встречается в книге. История Майкла была написана специально для фильма. 
  • Фрэнсис Форд Коппола, которого несколько раз чуть не уволили из первого фильма, получил от Paramount Pictures лимузин Mercedes-Benz в качестве награды за рекордный успех «Крёстного отца». Кроме того, это дало ему стимул заняться сиквелом, за который студия дала ему контракт на производство двух других проектов.

В центре драмы представители нового поколения гангстерского клана — дона Корлеоне и его сына, для которых не существует моральных преград на пути достижения поставленых целей. Они превращают мафию, построенную по патриархальным, еще сицилийским законам, в весьма прагматичную, жесткую корпорацию, плавно интегрирующуюся в большой бизнес Америки.

8.0 Оцените
57 голосов Рейтинг IMDb: 9
Продолжительность 3 часа 20 минут
Год выпуска 1974
Премьера в России 12 декабря 1974
Премьера в мире 12 декабря 1974
Возраст 16+
Режиссер
Фрэнсис Форд Коппола
Фрэнсис Форд Коппола
В ролях
Аль Пачино
Аль Пачино
Дайан Китон
Дайан Китон
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Джон Казале
Талия Шайр
Все актеры и съемочная группа
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Крестный отец 2
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