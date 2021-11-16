Крестный отец 2, 1974

Молодой Вито теряет семью из-за преследования криминального авторитета и сбегает от него в США. В растущем мегаполисе он быстро продвигается вперед благодаря сочетанию удачи и своего сильного характера. Постепенно он становится кредитором крупной итальянской общины, нанимает помощников и вскоре достигает положения, когда его начинают называть доном Корлеоне, крестным отцом. В конце концов Вито получает возможность отомстить за несправедливость, которую пережила его семья на Сицилии. Его месть своим старым врагам будет быстрой и беспощадной…