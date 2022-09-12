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Невероятные приключения итальянцев в России Невероятные приключения итальянцев в России
Киноафиша Фильмы Невероятные приключения итальянцев в России

Невероятные приключения итальянцев в России, 1973

1973 / СССР
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Итальянка Ольга - внучка русской иммигрантки. Умирая, бабушка рассказывает ей, что в Ленинграде находится ее огромное состояние, которое она спрятала “под львом” уезжая из страны. Ольга отправляется в СССР, чтобы найти сокровища, но, к огромному неудовольствию наследницы, детали их разговора подслушали еще несколько итальянцев, которые теперь намерены добраться до денег раньше законной наследницы.

  • Лед в сцене, где мафиози застревает в иллюминаторе, был сделан из слюды, а затем посыпан тальком и нафталином.
  • Сцену с посадкой Ту-134 снимали на Ульяновском аэродроме, на взлетно-посадочную полосу которого нанесли разметку обычного шоссе. В общей сложности самолет сажали шесть раз и всегда без каких-либо происшествий. 
  • Андрей Миронов выполнил большинство трюков самостоятельно: актер висел на высоте 15-этажного дома, держался за край разведенного моста и сползал с шестого этажа гостиницы “Астория” на ковровой дорожке.
  • Эпизод плавания Миронова  в Неве снимали в Средиземном море, в Неаполе.
  • Антония Сантилли, сыгравшая Ольгу, не умела водить машину. Чтобы снимать крупные планы, ее обучили азам вождения. На общих планах вместо нее снимался дублер в парике.

В одной из римских больниц скончалась русская эмигрантка. Старая дама, некогда эмигрировавшая из России, поведала своей внучке Ольге, что все ее огромное состояние спрятано в Ленинграде «под львом». Это обстоятельство явилось причиной срочного отлета в Ленинград всех тех, кто случайно или специально был посвящен в эту тайну. В СССР прибыли солидный врач, итальянский мафиози, два санитара, просто горожанин и внучка Ольга. А в Москве к ним присоединился еще и гид, который усложнил и так непростые поиски сокровищ…

7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1973
Премьера в России 18 марта 1974
Премьера в мире 31 января 1974
Возраст 12+
Режиссер
Эльдар Рязанов
Эльдар Рязанов
В ролях
Андрей Миронов
Андрей Миронов
Нинетто Даволи
Антония Сантилли
Алигьеро Носкезе
Тано Чимароза
Все актеры и съемочная группа
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Невероятные приключения итальянцев в России
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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