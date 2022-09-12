Невероятные приключения итальянцев в России, 1973

В одной из римских больниц скончалась русская эмигрантка. Старая дама, некогда эмигрировавшая из России, поведала своей внучке Ольге, что все ее огромное состояние спрятано в Ленинграде «под львом». Это обстоятельство явилось причиной срочного отлета в Ленинград всех тех, кто случайно или специально был посвящен в эту тайну. В СССР прибыли солидный врач, итальянский мафиози, два санитара, просто горожанин и внучка Ольга. А в Москве к ним присоединился еще и гид, который усложнил и так непростые поиски сокровищ…