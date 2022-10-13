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Соломенная шляпка Соломенная шляпка
Киноафиша Фильмы Соломенная шляпка

Соломенная шляпка, 1975

1975 / СССР
7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Обаятельный повеса Леонидас Фадинар намерен покончить с долгами, женившись на дочери богатого провинциального садовода Антуана Нонанкура. Однако прямо накануне свадьбы в планы героя вмешивается… его лошадь, съевшая соломенную шляпку мадам Бопертюи. Капризная мадам оккупирует дом Фадинара, и теперь ему во что бы то ни стало надо найти точно такую же шляпку стоимостью в целых 500 франков.

  • Из-за участия в легковесном водевиле Андрей Миронов и Людмила Гурченко лишились ролей Жени Лукашина и Нади Шевелевой в “Иронии судьбы” Рязанова.
  • В фильме звучат песни на музыку Исаака Шварца и слова Булата Окуджавы.
  • Съемочная группа перекочевала в “Соломенную шляпку” из картины “Крах инженера Гарина” Квинихидзе.
  • Фадинара мог сыграть Олег Борисов, а Клару – Нонна Терентьева.
  • Картину снимали в интерьерах здания Дома литераторов в Петербурге, у Большой оранжереи в Петергофе, а также в Тарту в Эстонии.
  • Драматург Михаил Рощин, у которого на тот момент был роман с Екатериной Васильевой (мадам Бопертюи), появился в эпизодической роли фонарщика.
  • Несмотря на то, что к тому времени Михаил Боярский успел сняться в четырех картинах, “Соломенную шляпку” часто называют его кинодебютом. На съемки водевиля Михаил попал благодаря отцу, давно знакомому с Квинихидзе.
  • Эпизод с поцелуем в шею Фрейндлих и репликой “Рекомендую!” стал импровизацией Андрея Миронова.

Герой фильма вынужден жениться, так как у него полно долгов, а 24 франка в день составляют 8000 с лишним франков в год одной только ренты, и к тому же на браке настаивает отец невесты, но в дело вмешивается лошадь, предпочитающая итальянскую соломку.

7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 1975
Премьера в России 6 июня 1974
Премьера в мире 6 июня 1974
Возраст 6+
Режиссер
Леонид Квинихидзе
Леонид Квинихидзе
В ролях
Андрей Миронов
Андрей Миронов
Владислав Стржельчик
Зиновий Гердт
Зиновий Гердт
Ефим Копелян
Ефим Копелян
Людмила Гурченко
Людмила Гурченко
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Соломенная шляпка 1 постер
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13 октября 2022 14:03
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