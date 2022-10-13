Соломенная шляпка, 1975

Обаятельный повеса Леонидас Фадинар намерен покончить с долгами, женившись на дочери богатого провинциального садовода Антуана Нонанкура. Однако прямо накануне свадьбы в планы героя вмешивается… его лошадь, съевшая соломенную шляпку мадам Бопертюи. Капризная мадам оккупирует дом Фадинара, и теперь ему во что бы то ни стало надо найти точно такую же шляпку стоимостью в целых 500 франков.
Герой фильма вынужден жениться, так как у него полно долгов, а 24 франка в день составляют 8000 с лишним франков в год одной только ренты, и к тому же на браке настаивает отец невесты, но в дело вмешивается лошадь, предпочитающая итальянскую соломку.