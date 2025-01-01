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Футбольные звезды

Futbolnye zvyozdy 18+
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О фильме

Молодой спортсмен попадает на матч между двумя популярными футбольными командами – «Астра» и «Тюльпан». В ходе состязаний «Астра» не дает соперникам ни малейшего шанса на победу – и выигрывает со счетом 10:0. Игроки «Тюльпана» несказанно огорчены таким сокрушительным поражением. Тогда молодой спортсмен предлагает им тренировки перед матчем с другой командой – «Гладиолус». Смогут ли «тюльпановцы» одержать победу на этот раз?

  • Режиссер «Футбольных звезд» Борис Дежкин в своем творчестве не раз обращался к спортивной тематике. Из-под его режиссерского пера вышли мультфильмы «Снежные дорожки» (1963), «Матч-реванш» (1968), «Приходи на каток» (1981) и многие другие. 
  • Футбольные матчи между героями мультфильма комментировал Владимир Перетурин – известный советский и российский спортивный комментатор. 
  • «Футбольные звезды» – шестой (и последний) по счету мультфильм, созданный совместно режиссером Борисом Дежкиным и сценаристом Александром Куммой. Ранее они работали вместе над анимационными фильмами «Железные друзья» (1960), «Шайбу! Шайбу!» (1964), «Где я его видел?» (1965) и другими. 
  • В 1988 году в издательстве «Всесоюзное бюро пропаганды киноискусства» вышла одноименная книга Бориса Дежкина и Александра Куммы с иллюстрациями из мультфильма.

В начале истории, неизвестный зрителю спортсмен, направляется на футбольный стадион. Цель его путешествия туда пока неизвестна. На стадионе тем временем идет важное соревнование между командами Астра и Тюльпан. Они показывают отличные результаты и не думают останавливаться. Игра в полном разгаре. Правда удача сегодня улыбается только одной команде – Астра сегодня, как никогда хороша. Команда забивает рекордное количество голов. И вот счет 4:0, после того, как он достиг такой отметки, соперникам Астры позволили забить один мяч. Противостояние вроде бы накаляется.

Но со временем все возвращается на прежние позиции, и мячи залетают только в одни ворота. И какие бы усилия ребята из Тюльпана не прилагали – превзойти соперников не получается. И тут, словно звон спасения, прозвучал свисток. Все участники проигравшей компании находятся в отчаянье. Наш неизвестный спортсмен, который наблюдал за игрой все время, решает предложить проигравшей команде свои услуги в качестве тренера. Согласятся ли молодые люди на это предложение?

Страна СССР
Продолжительность 19 минут
Год выпуска 1974
Премьера в мире 13 мая 1974
Дата выхода
13 мая 1974 Россия 6+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Futbolnye zvyozdy, Soccer Stars, Футбольные звёзды, Stars of Football
Режиссер
Борис Дежкин
В ролях
Владимир Перетурин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
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Футбольные звезды

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