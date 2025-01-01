В начале истории, неизвестный зрителю спортсмен, направляется на футбольный стадион. Цель его путешествия туда пока неизвестна. На стадионе тем временем идет важное соревнование между командами Астра и Тюльпан. Они показывают отличные результаты и не думают останавливаться. Игра в полном разгаре. Правда удача сегодня улыбается только одной команде – Астра сегодня, как никогда хороша. Команда забивает рекордное количество голов. И вот счет 4:0, после того, как он достиг такой отметки, соперникам Астры позволили забить один мяч. Противостояние вроде бы накаляется.

Но со временем все возвращается на прежние позиции, и мячи залетают только в одни ворота. И какие бы усилия ребята из Тюльпана не прилагали – превзойти соперников не получается. И тут, словно звон спасения, прозвучал свисток. Все участники проигравшей компании находятся в отчаянье. Наш неизвестный спортсмен, который наблюдал за игрой все время, решает предложить проигравшей команде свои услуги в качестве тренера. Согласятся ли молодые люди на это предложение?