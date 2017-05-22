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Постер мультфильма Как львенок и черепаха пели песню
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Как львенок и черепаха пели песню

Kak lvyonok i cherepakha peli pesnyu 18+
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О фильме

Маленький и беззаботный Львенок гуляет по джунглям, исследуя удивительный мир вокруг него. Услышав пение, он отправляется на звук и встречает Черепаху, которая греется на солнце и поет с закрытыми глазами. Львенок подходит к Черепахе, чтобы лучше ее слышать, и она благодушно предлагает ему спеть вместе. Тот соглашается, и герои становятся лучшими друзьями. Теперь они лежат и поют вместе, и под звуки музыки прекрасная Саванна расцветает вокруг них самыми яркими красками.

  • Мультфильм был снят по мотивам одноименной сказки Сергея Козлова, создателя  знаменитого «Ежика в тумане», также экранизированного. В обоих случаях Козлов принимал участие в создании сценария, а также написал стихи для знаменитой песни.
  • Мультфильм стал объектом так называемого эффекта Манделы, когда у многих людей совпадают воспоминания, противоречащие реальным фактам: многие запомнили фразу Львенка «Покатай меня, большая черепаха», хотя на самом деле он ее не произносил.
  • Обе роли в фильме озвучил советский актер Олег Анофриев. При создании голоса Львенка он ориентировался на собственную работу в фильме «Храбрый портняжка», а для голоса Черепахи использовал интонации знаменитой актрисы Фаины Раневской.

Однажды во время прогулки маленький львёнок по имени Ррр-мяу услышал замечательную песенку и подружился с Большой Черепахой, которая её сочинила…

Страна СССР
Продолжительность 9 минут
Год выпуска 1972
Премьера в мире 1 января 1974
Дата выхода
1 января 1974 Россия 0+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Kak lvyonok i cherepakha peli pesnyu, How the Little Lion and the Turtle Sang a Song, Как львенок и черепаха пели песню, Kaip liūtukas ir vėžlys dainą dainavo, Le lionceau et la tortue, Як левеня і черепаха співали пісню
Режиссер
Инесса Ковалевская
В ролях
Олег Анофриев
Олег Анофриев
Ростислав Плятт
Ростислав Плятт
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.1
Оцените 14 голосов
7.3 IMDb
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Как львенок и черепаха пели песню

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22 мая 2017 13:23
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