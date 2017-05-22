Маленький и беззаботный Львенок гуляет по джунглям, исследуя удивительный мир вокруг него. Услышав пение, он отправляется на звук и встречает Черепаху, которая греется на солнце и поет с закрытыми глазами. Львенок подходит к Черепахе, чтобы лучше ее слышать, и она благодушно предлагает ему спеть вместе. Тот соглашается, и герои становятся лучшими друзьями. Теперь они лежат и поют вместе, и под звуки музыки прекрасная Саванна расцветает вокруг них самыми яркими красками.
Однажды во время прогулки маленький львёнок по имени Ррр-мяу услышал замечательную песенку и подружился с Большой Черепахой, которая её сочинила…
|1 января 1974
|Россия
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