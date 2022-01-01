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Джек в Стране Чудес
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Jack and the Beanstalk / Jack to Mame no Ki

Джек в Стране Чудес, 1974

1974 / США / Япония
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Вместо того, чтобы продать единственное имущество их бедной семьи — корову, которая больше не дает молока, Джек умудряется поменять ее на 5 волшебных бобов. Раздосадованная мать выбрасывает бесполезные бобы. Но за ночь они вырастают до небес и Джек вскарабкивается по стеблю вместе со своим верным псом Кросби.

Там за облаками в огромном замке он встречает прекрасную принцессу Маргарет, которая, околдованная чарами злой ведьмы Гекубы, думает, что влюблена в туповатого, злобного и отвратительного великана Тьюлипа, сына Гекубы.

С помощью обитателей замка, превращенных злой ведьмой в мышей, Джек находит сказочную сокровищницу и разрабатывает дерзкий план — сокрушить колдовские силы Гекубы и вернуться домой с богатством.

6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1974
Премьера в России 20 июля 1974
Премьера в мире 20 июля 1974
Возраст 0+
Режиссер
Сугии Гисабуро
В ролях
Корина Орр
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Джек в Стране Чудес 2 постера
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