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Каждый день доктора Калинниковой Каждый день доктора Калинниковой
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Kazhdyy den doktora Kalinnikovoy

Каждый день доктора Калинниковой, 1974

1974 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Из центра приезжает комиссия с установкой прекратить «ненаучные» эксперименты доктора Калинниковой. Но, пообщавшись с ее пациентами и коллегами, ознакомившись с результатами операций, они приходят к выводу, что Калинникова — подвижник и редкий талант. Прообраз доктора Калинниковой — известный уральский медик-экспериментатор Гавриил Илизаров, мировое признание к которому пришло после фильма. В отделе науки ЦК КПСС было сказано: «Этот шарлатан Илизаров не будет на экране!» — после чего режиссер принял решение «замаскировать» героя под доктора Калиникову.

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1974
Режиссер
Виктор Титов
В ролях
Александр Калягин
Александр Калягин
Эльза Леждей
Эльза Леждей
Ия Саввина
Ия Саввина
Валерий Золотухин
Валерий Золотухин
Татьяна Божок
Татьяна Божок
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Каждый день доктора Калинниковой 2 постера
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Каждый день доктора Калинниковой
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