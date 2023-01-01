Каждый день доктора Калинниковой, 1974

Из центра приезжает комиссия с установкой прекратить «ненаучные» эксперименты доктора Калинниковой. Но, пообщавшись с ее пациентами и коллегами, ознакомившись с результатами операций, они приходят к выводу, что Калинникова — подвижник и редкий талант. Прообраз доктора Калинниковой — известный уральский медик-экспериментатор Гавриил Илизаров, мировое признание к которому пришло после фильма. В отделе науки ЦК КПСС было сказано: «Этот шарлатан Илизаров не будет на экране!» — после чего режиссер принял решение «замаскировать» героя под доктора Калиникову.