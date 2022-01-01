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Открытая книга, 1974

1974 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 3 часа 6 минут
Год выпуска 1974
Премьера в России 16 сентября 1974
Премьера в мире 16 сентября 1974
Возраст 12+
Режиссер
Владимир Фетин
Владимир Фетин
В ролях
Людмила Чурсина
Людмила Чурсина
Людмила Гурченко
Людмила Гурченко
Александр Демьяненко
Александр Демьяненко
Владислав Дворжецкий
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Открытая книга 1 постер
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