«Чудо с косичками» — так в середине 70-х в спортивном мире называли юную советскую гимнастку Ольгу Корбут. Ее феноменальная одаренность, юный возраст и совсем недетское желание всегда и во всем быть первой поражали всех, кто ее знал. В основе фильма — реальные факты биографии прославленной гимнастки.
СтранаСССР
Продолжительность1 час 18 минут
Год выпуска1974
Премьера в мире6 июня 1974
Дата выхода
6 июня 1974
Россия
16 декабря 1976
Венгрия
10 октября 1974
США
ПроизводствоМосфильм
Другие названия
Chudo s kosichkami, A copfos csoda, A Miracle in Pigtails, Copatý zázrak, Das Wunder mit den Zöpfchen, La maravilla con trencitas, Long-Haired Wonder, Um Fenômeno de Trancinhas, Чудо с косичками