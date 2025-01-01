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Киноафиша Фильмы Чудо с косичками

Чудо с косичками

Chudo s kosichkami 18+
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О фильме

«Чудо с косичками» — так в середине 70-х в спортивном мире называли юную советскую гимнастку Ольгу Корбут. Ее феноменальная одаренность, юный возраст и совсем недетское желание всегда и во всем быть первой поражали всех, кто ее знал. В основе фильма — реальные факты биографии прославленной гимнастки.
Страна СССР
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 1974
Премьера в мире 6 июня 1974
Дата выхода
6 июня 1974 Россия
16 декабря 1976 Венгрия
10 октября 1974 США
Производство Мосфильм
Другие названия
Chudo s kosichkami, A copfos csoda, A Miracle in Pigtails, Copatý zázrak, Das Wunder mit den Zöpfchen, La maravilla con trencitas, Long-Haired Wonder, Um Fenômeno de Trancinhas, Чудо с косичками
Режиссер
Виктор Титов
В ролях
Ирина Мазуркевич
Ирина Мазуркевич
Анна Жарова
Игорь Ясулович
Игорь Ясулович
Александр Калягин
Александр Калягин
Наум Думарски
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.1
Оцените 14 голосов
5.9 IMDb
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