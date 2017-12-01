Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Убийство в Восточном экспрессе
7.3 Рейтинг IMDb: 7.2
Убийство в Восточном экспрессе

Убийство в Восточном экспрессе

Murder on the Orient Express 18+
О фильме

Трансевропейский экспресс «Стамбул-Кале» попадает в снежный плен, и в то же время в одном из купе обнаружен убитый пассажир. Но детектив Эркюль Пуаро оказывается рядом и прямо на месте начинает расследование.

Страна Великобритания
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 1974
Премьера онлайн 1 декабря 2017
Премьера в мире 21 ноября 1974
21 ноября 1974 Россия 16+
9 декабря 1974 Бразилия
22 ноября 1974 Великобритания
24 ноября 1974 Германия
6 марта 1975 Греция K
17 января 1975 Ирландия G
21 декабря 1974 Италия
21 ноября 1974 Казахстан
30 января 1975 Нидерланды
11 декабря 1974 Португалия
24 ноября 1974 США
21 ноября 1974 Украина
16 апреля 1975 Франция
28 декабря 1974 Швеция 11
17 мая 1975 Япония
MPAA PG
Бюджет 1 500 000 GBP
Сборы в мире $27 660 394
Производство EMI Film Distributors, G.W. Films Limited
Murder on the Orient Express, Mord im Orient-Express, Asesinato en el Orient Express, Crimen en el expreso de Oriente, Le crime de l'Orient-Express, Muerte en el expreso de Oriente, Убийство в Восточном экспрессе, Agatha Christie's Murder on the Orient Express, Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông, Asesinato en el expreso de Oriente, Asesinato en el expreso Oriente, Assassinat a l'Orient Express, Assassinato no Expresso Oriente, Assassinato no Orient Express, Assassinio sull'Orient Express, Crima din Orient Express, Crimen en el expreso Oriente, Gyilkosság az Orient expresszen, Idän pikajunan arvoitus, Moord in de Orient Express, Mord på Orientekspressen, Morderstwo w Orient Ekspresie, Mordet i Orient-ekspressen, Mordet på Orient-Expressen, Mordet på Orientexpressen, Mõrv Idaekspressis, Omor in Orient Express, Oriento kyûkô satsujin jiken, Sark ekspresinde cinayet, Slepkavība Austrumu ekspresī, Ubojstvo u Orient Expressu, Um Crime no Expresso do Oriente, Vražda v Orient exprese, Vražda v Orient Expresu, Vražda v Orient-Expresu, Žmogžudystė Rytų eksprese, Έγκλημα στο Orient Express, Έγκλημα στο Οριάν Εξπρές, Вбивство у Східному експресі, Убийство в Ориент експрес, Убиство у Оријент експресу, オリエント急行殺人事件（1974), 东方快车谋杀案, 東方快車謀殺案, 火车谋杀案
Сидни Люмет
Сидни Люмет
Альберт Финни
Лорен Бэколл
Лорен Бэколл
Мартин Болсам
Мартин Болсам
Ингрид Бергман
Ингрид Бергман
Жаклин Биссет
Жаклин Биссет
7.3

7.3
15 голосов
7.2 IMDb
Убийство в Восточном экспрессе

