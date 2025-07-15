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Не самый популярный фильм Данелии американские критики признали лучшей экранизацией Марка Твена: кино оказалось успешным не только в СССР

15 июля 2025 17:38
Не самый популярный фильм Данелии американские критики признали лучшей экранизацией Марка Твена: кино оказалось успешным не только в СССР

Критики оказались в восторге.

Казалось бы, кто ещё, кроме американцев, может по-настоящему снять хорошее кино по Марку Твену? Но в 1973 году Георгий Данелия доказал обратное. Его фильм «Совсем пропащий» по мотивам «Приключений Гекльберри Финна» не только вышел на советские экраны, но и получил признание за океаном. Американские критики назвали его лучшей экранизацией Марка Твена — и это в стране, где самого писателя считают одним из главных символов национальной культуры.

Правда, у советского зрителя судьба картины сложилась не так гладко. Фильм получил вторую прокатную категорию, что заметно ограничило его распространение. Но даже если бы этого не произошло, широким зрительским хитом он вряд ли бы стал — для массовой аудитории в нём не хватало сюжетной динамики, к которой она привыкла. Однако с художественной точки зрения Данелия создал по-настоящему тонкую и атмосферную ленту, далёкую от голливудских шаблонов.

Киноистория Твена в СССР: проб и ошибок хватало

Не самый популярный фильм Данелии американские критики признали лучшей экранизацией Марка Твена: кино оказалось успешным не только в СССР

Советский зритель знал Твена не только по книгам. Экранизации его произведений появлялись с разной степенью удачи ещё с 1930-х годов. В 1936-м вышел «Том Сойер» Лазаря Френкеля — проект с чересчур скомканным сценарием и посредственной актёрской игрой, о котором вскоре забыли. Более успешными были попытки 1940-х и 1970-х годов — особенно телевизионная версия «Принца и нищего» 1970-х, где главные роли сыграл Виктор Смирнов.

Тем временем Голливуд тоже не стоял на месте. Экранизация «Принца и нищего» 1977 года с Марком Лестером в двойной роли хоть и не стала суперхитом, но завоевала популярность и в СССР, где её активно крутили в кинотеатрах. Зрители выстраивались в очереди, и, несмотря на возраст актёра, фильм произвёл сильное впечатление.

От «Совсем пропащего» до мультфильмов: Твен в разных форматах

Не самый популярный фильм Данелии американские критики признали лучшей экранизацией Марка Твена: кино оказалось успешным не только в СССР

Говоря о советских трактовках Твена, нельзя не вспомнить и трёхсерийную ленту Станислава Говорухина «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» с юными Фёдором Стуковым и Владиславом Галкиным. Для поколения 1980-х этот проект стал настоящим откровением. Индейца Джо в исполнении Талгата Нигматулина дети боялись до мурашек.

Были и менее удачные проекты — например, «Новые приключения янки при дворе короля Артура» 1988 года, где фантазия разгулялась так, что от Твена остались лишь отголоски. А в 1976-м и вовсе сняли ленту «Марк Твен против», где писателя сыграл Олег Табаков. Позже появился полнометражный мультфильм «Приключения Марка Твена», где автор стал не просто рассказчиком, а полноценным героем.

Признание без фанфар

«Совсем пропащий» остаётся уникальной страницей в советской киноистории. Американское признание не сделало фильм культовым у себя на родине, но сегодня, оглядываясь назад, можно сказать: Данелия создал не просто экранизацию, а по-настоящему авторское переосмысление классики. И если кому-то хочется увидеть, как можно тонко передать дух Твена — без лоска, но с настоящей душой — стоит включить именно этот фильм.

А здесь психолог рекомендовала фильм для подготовки к отпуску.

Фото: Кадры из фильма «Совсем пропащий» (1973)
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
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4 комментария
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