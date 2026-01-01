В ролях
Claude Traverse
Mr. Taylor
Все актеры и съемочная группа
Сценарист
Стивен Дж. Фридман, Ларри Макмертри
Композитор
Fred Hellerman
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 38 минут
Год выпуска
1974
Премьера в мире
14 апреля 1974
Дата выхода
|14 апреля 1974
|Россия
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|18+
|14 апреля 1974
|Казахстан
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|14 апреля 1974
|США
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|14 апреля 1974
|Украина
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MPAA
R
Производство
Columbia Pictures, S.J.F. Productions
Другие названия
Lovin' Molly, Aus Liebe zu Molly, Drága Molly, Iubind-o pe Molly, Molly, Gid & Johnny, Os amores de Molly, The Wild and the Sweet, Zakochani w Molly, Любя Молли