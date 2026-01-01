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Постер фильма Любя Молли
5.5
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5.5

Любя Молли

, 1974
Lovin' Molly
США / драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Любя Молли
5.5

В ролях

Энтони Перкинс
Энтони Перкинс
Gid
Бо Бриджес
Бо Бриджес
Johnny
Блайт Даннер
Блайт Даннер
Molly
Эд Биннс
Эд Биннс
Mr. Frye
Сьюзен Сарандон
Сьюзен Сарандон
Sarah
Конрад Фаукс
Eddie
Джон Генри Фолк
Mr. Grinsom
Claude Traverse
Mr. Taylor
Мэрилин Бёрнс
Molly
Мэрилин Бёрнс
Molly
Richard Ray Lee
Sheriff
Режиссер Сидни Люмет
Сценарист Стивен Дж. Фридман, Ларри Макмертри
Композитор Fred Hellerman
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1974
Премьера в мире 14 апреля 1974
Дата выхода
14 апреля 1974 Россия 18+
14 апреля 1974 Казахстан
14 апреля 1974 США
14 апреля 1974 Украина
MPAA R
Производство Columbia Pictures, S.J.F. Productions
Другие названия
Lovin' Molly, Aus Liebe zu Molly, Drága Molly, Iubind-o pe Molly, Molly, Gid & Johnny, Os amores de Molly, The Wild and the Sweet, Zakochani w Molly, Любя Молли

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 10 голосов
5.4 IMDb

Отзывы о фильме

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