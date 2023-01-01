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Степной волк
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Steppenwolf

Степной волк, 1974

1974 / США / Великобритания / Италия / Франция / Швейцария
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

Главный герой фильма — Гарри Галлер, одинокий уже стареющий человек — ему исполнилось 50 лет. Он живёт один без семьи, ему как степному волку она не нужна. Он презирает мещанство, но с другой стороны ему волей-неволей приходится использовать все прелести мещанской жизни — деньги, одежду, а иногда и развлечения.

Гарри страдает своеобразным раздвоением личности. Он борется с самим собой, считая себя сверхличностью и боясь скатиться к мещанству. В этой борьбе он почти доходит до самоубийства, от которого его случайно спасает девушка по имени Гермина. Сможет ли новая знакомая изменить внутренний мир Гарри?

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 1974
Премьера в России 18 декабря 1974
Премьера в мире 1 января 1974
Возраст 18+
MPAA R
Режиссер
Фред Хайнс
В ролях
Макс фон Сюдов
Макс фон Сюдов
Доминик Санда
Карла Романелли
Рой Босьер
Альфред Байлу
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Степной волк 2 постера
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