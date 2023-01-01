Степной волк, 1974

Главный герой фильма — Гарри Галлер, одинокий уже стареющий человек — ему исполнилось 50 лет. Он живёт один без семьи, ему как степному волку она не нужна. Он презирает мещанство, но с другой стороны ему волей-неволей приходится использовать все прелести мещанской жизни — деньги, одежду, а иногда и развлечения.

Гарри страдает своеобразным раздвоением личности. Он борется с самим собой, считая себя сверхличностью и боясь скатиться к мещанству. В этой борьбе он почти доходит до самоубийства, от которого его случайно спасает девушка по имени Гермина. Сможет ли новая знакомая изменить внутренний мир Гарри?