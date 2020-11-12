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Постер фильма Человек клана
5.3
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5.3

Человек клана

, 1974
The Klansman
США / драма, триллер, криминал / 18+
Постер фильма Человек клана
5.3

В ролях

Ли Марвин
Ли Марвин
Sheriff Track Bascomb
Ричард Бёртон
Ричард Бёртон
Breck Stancill
Кэмерон Митчелл
Butt Cutt Cates
Лола Фалана
Loretta Sykes
О. Джей Симпсон
Garth
Дэвид Хаддлстон
Mayor Hardy Riddle
Лучана Палуцци
Trixie
Линда Эванс
Nancy Poteet
Ed Call
Shaneyfelt
Джон Алдерсон
Джон Алдерсон
Vernon Hodo
Режиссер Теренс Янг
Сценарист Сэмюэл Фуллер, William Bradford Huie, Миллард Кауфман
Композитор Stu Gardner, Dale O. Warren
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 1974
Премьера в мире 25 октября 1974
Дата выхода
25 октября 1974 Россия 18+
25 октября 1974 Германия
25 октября 1974 Казахстан
13 ноября 1974 США
22 октября 1979 Турция
25 октября 1974 Украина
5 февраля 1977 Япония G
MPAA R
Бюджет $5 000 000
Производство Atlanta Productions
Другие названия
The Klansman, Cegueras de odio, Verflucht sind sie alle, L'homme du clan, Atoka, Burning Cross, Člen klanu, Człowiek klanu, Det flammende kors, Devler Çarpışıyor, Djävulsmännen, El hombre del clan, El hombre del klan, Justicieros del mal, KKK, Ku Klux Klan, Ku Klux Klan, hatets brorskap, L'uomo del clan, Lángoló kereszt, O Homem da Klã, O Homem do Klan, Omul clanului, Os homens Violentos do Klã, Os Homens Violentos do Klan, Paholaisen miehet, Płonący krzyż, Razboi contra clanului, The Burning Cross, Tierra ensangrentada, Verinen joukko, Γεννήθηκαν καθάρματα, Οι ρατσιστές του Νότου, Φλεγόμενοι σταυροί, Бяла кръв, Человек клана, クランスマン, Verflucht und Verkommen

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 13 голосов
5.3 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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