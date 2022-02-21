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Свой среди чужих, чужой среди своих Свой среди чужих, чужой среди своих
Киноафиша Фильмы Свой среди чужих, чужой среди своих

Свой среди чужих, чужой среди своих, 1974

1974 / СССР
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Действие этого психологического "вестерна" происходит в 20-е годы в маленьком губернском городке на юге России. Гражданская война кончилась, но до полной победы большевиков еще далеко. Группа бандитов из бывших белых офицеров грабит поезд с золотом, на которое нужно было купить хлеб для голодающих, и пятеро друзей, бывших красных бойцов, вступают с ними в смертельную схватку.

Получается так, что подозрение в предательстве падает на одного из них (первая роль Богатырева в полнометражном кино), и, сбежав от товарищей, он один должен вернуть золото, чтобы доказать свою невиновность.

8.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1974
Премьера в России 11 ноября 1974
Премьера в мире 11 ноября 1974
Возраст 16+
Режиссер
Никита Михалков
Никита Михалков
В ролях
Александр Кайдановский
Александр Кайдановский
Сергей Шакуров
Сергей Шакуров
Александр Калягин
Александр Калягин
Юрий Богатырев
Юрий Богатырев
Константин Райкин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Свой среди чужих, чужой среди своих 2 постера
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Свой среди чужих, чужой среди своих
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