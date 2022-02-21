Свой среди чужих, чужой среди своих, 1974

Действие этого психологического "вестерна" происходит в 20-е годы в маленьком губернском городке на юге России. Гражданская война кончилась, но до полной победы большевиков еще далеко. Группа бандитов из бывших белых офицеров грабит поезд с золотом, на которое нужно было купить хлеб для голодающих, и пятеро друзей, бывших красных бойцов, вступают с ними в смертельную схватку.

Получается так, что подозрение в предательстве падает на одного из них (первая роль Богатырева в полнометражном кино), и, сбежав от товарищей, он один должен вернуть золото, чтобы доказать свою невиновность.