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Постер фильма И тогда я сказал – нет…
Постер фильма И тогда я сказал – нет…
Рейтинги
6.5 Рейтинг IMDb: 6.4
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2 постера
Киноафиша Фильмы И тогда я сказал – нет…

И тогда я сказал – нет…

I togda ya skazal - net... 18+
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Факты

О фильме

1945 год. Совсем недавно закончилась война, и в каждой семье с трепетом и нетерпением ждут, когда в дверь постучит вернувшийся с фронта отец, брат, сын… Пока мужчины сражались с врагом на поле боя, женщины трудились в тылу, а ребятишки, представленные самим себе, придумывали новые, все более опасные забавы. Главный хулиган по кличке Хорек, работающий на местного бандита Аркана, держит мальчишек в страхе, ведь у него есть настоящее оружие. Никто не смеет прекословить Хорьку, ребята подчиняются его приказам до тех пор, пока с фронта не возвращается молодой парень Костя…

  • Режиссер фильма Павел Арсенов известен зрителю по таким работам, как “Король-олень” (1969), “С любимыми не расставайтесь” (1979), “Гостья из будущего” (1984), “Волшебник Изумрудного города” (1994). 
  • В роли рассказчика в фильме выступил Армен Джигарханян. “И тогда сказал я - нет…” - первая из трех картин Павла Арсенова, участие в которой принял актер. 
  • Картина положило начало творческому сотрудничеству режиссера Павла Арсенова и композитора Евгения Крылатова. В общей сложности они работали вместе над семью фильмами, среди которых “Вкус халвы” (1975), “Смятение чувств” (1977), “Лиловый шар” (1987). 
  • Фильм снят по повести “Забытый август” Рустама Ибрагимбекова, который также выступил автором сценария.

Действие фильма разворачивается в одном из южных городков в первые месяцы после окончания войны. В центре картины – 14-летний подросток Элик, вовлеченный в жестокие забавы уличной компании, в которой заправляет сильнейший из них – Хорек, а в кумирах ходит местный вор и хулиган Аркан. Подчинение уличным законам стаи заканчивается у него в тот момент, когда он видит покорность Аркану девочки Нели, в которую Элик тайно влюблен. В его отчаянном вызове силе Элику помогает вернувшийся с фронта сын полка Костя, едва не погибнув при этом. Здесь и кончается детство героя – и рушатся былые кумиры…

Страна СССР
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 1973
Премьера в мире 20 декабря 1973
Дата выхода
14 января 1974 Россия 12+
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
I togda ya skazal - net..., And Then I Said No, Og så sagde jeg nej, Wtedy powiedziałem: nie!, И тогда я сказал - нет...
Режиссер
Павел Арсенов
В ролях
Рифат Мусин
Наташа Шенгелая
Коля Лебедев
Сергей Соболев
Валентина Телегина
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.5
Оцените 12 голосов
6.4 IMDb
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