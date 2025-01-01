1945 год. Совсем недавно закончилась война, и в каждой семье с трепетом и нетерпением ждут, когда в дверь постучит вернувшийся с фронта отец, брат, сын… Пока мужчины сражались с врагом на поле боя, женщины трудились в тылу, а ребятишки, представленные самим себе, придумывали новые, все более опасные забавы. Главный хулиган по кличке Хорек, работающий на местного бандита Аркана, держит мальчишек в страхе, ведь у него есть настоящее оружие. Никто не смеет прекословить Хорьку, ребята подчиняются его приказам до тех пор, пока с фронта не возвращается молодой парень Костя…
Действие фильма разворачивается в одном из южных городков в первые месяцы после окончания войны. В центре картины – 14-летний подросток Элик, вовлеченный в жестокие забавы уличной компании, в которой заправляет сильнейший из них – Хорек, а в кумирах ходит местный вор и хулиган Аркан. Подчинение уличным законам стаи заканчивается у него в тот момент, когда он видит покорность Аркану девочки Нели, в которую Элик тайно влюблен. В его отчаянном вызове силе Элику помогает вернувшийся с фронта сын полка Костя, едва не погибнув при этом. Здесь и кончается детство героя – и рушатся былые кумиры…
|14 января 1974
|Россия
|12+