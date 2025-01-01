1945 год. Совсем недавно закончилась война, и в каждой семье с трепетом и нетерпением ждут, когда в дверь постучит вернувшийся с фронта отец, брат, сын… Пока мужчины сражались с врагом на поле боя, женщины трудились в тылу, а ребятишки, представленные самим себе, придумывали новые, все более опасные забавы. Главный хулиган по кличке Хорек, работающий на местного бандита Аркана, держит мальчишек в страхе, ведь у него есть настоящее оружие. Никто не смеет прекословить Хорьку, ребята подчиняются его приказам до тех пор, пока с фронта не возвращается молодой парень Костя…