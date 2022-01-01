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Бронзовая птица Бронзовая птица
Киноафиша Фильмы Бронзовая птица

Бронзовая птица, 1974

1974 / СССР
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

В пионерлагерь в Московской области прибывают на смену три верных друга, Миша, Генка и Славка. Известные любители всяческих тайн и загадок, мальчишки расцветают, когда узнают, что недалеко от лагеря расположена старинная дворянская усадьба, в которой, по слухам, запрятан клад.

Отдых омрачает весть о том, что неподалеку от лагеря происходит убийство, так что помимо поисков сокровищ ребятам предстоит оправдать невиновного и спасти его от смертной казни. Но тут в дело вступают разорившиеся дворяне, и героям приходится опасаться уже за собственные жизни…

В 1 серии уже подросшие Миша, Гена и Славик уезжают в детский лагерь на лето. Там они узнают одну преинтересную легенду о спрятанном кладе в усадьбе по соседству и решают отправиться на его поиски.

Во 2 серии «Бронзовой птицы» ребята узнают, что лодочник, напавший на них, — рецидивист. Жители деревни уверены, что Тимофей Рыбалин виноват в убийстве. Однако пионеры решают доказать обратное и найти истинного преступника. 

В 3 серии товарищ мальчишек заболевает ангиной, и врач просит экономку разрешить пионеру остаться в барском доме, пока тот не выздоровеет. Миша и его друзья решают проникнуть в усадьбу и исследовать каждый темный угол. 

  • Вторая часть кинотрилогии по произведениям Анатолия Рыбакова.
  • Николай Калинин, режиссер фильма, скончался от цирроза печени во время его озвучания. Работу по звуку продолжила звукорежиссер Ярослава Турылева, а продолжение картины снимал уже другой режиссер, Валерий Рубинчик.
  • Фильм снимался в Литве, в крохотной деревеньке Яшюнай, известной находящейся там усадьбой первого русского психиатра Балинского, которая и стала прототипом дома Карагаевых.
  • Роль графини Софьи Павловны исполнила украинская актриса Мария Капнист, которая действительно является потомком дворянского рода. За свое происхождение актриса была исключена из театрального института и дважды осуждена. Всего она провела в лагерях более 13 лет.

20-е годы XX века. Мишка, Генка и Славка выезжают на лето в палаточный пионерский лагерь, чтобы отдохнуть на природе, а заодно обучить деревенских детей грамоте и помочь им с открытием клуба. Местные жители рассказывают городским ребятам легенду, связанную с расположенным неподалеку бывшим имением графа Карагаева. В легенде говорится о спрятанных в окрестностях поместья сокровищах, путь к которым указывает бронзовая птица – скульптура, установленная в графском доме. Непоседливые друзья решают разгадать тайну бронзовой птицы и найти сокровища… Смотрите культовый советский мини-сериал «Бронзовая птица», вторую часть трилогии, снятой по романам Анатолия Рыбакова. Тем, кто вырос в Советском Союзе, этот фильм поможет на несколько часов вернуться в детство, в счастливое время летних каникул, когда по телевизору показывали всеми любимые детские фильмы. А те, кто посмотрят «Бронзовую птицу» впервые, получат удовольствие от увлекательного детективного сюжета и прекрасной игры актеров – как детей, так и взрослых, а также получат представление о тех ценностях, на которых воспитывались их родители.

7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 3 часа 12 минут
Год выпуска 1974
Премьера в России 1 января 1974
Премьера в мире 1 января 1974
Возраст 12+
Режиссер
Николай Калинин
В ролях
Сергей Шевкуненко
Владимир Дичковский
Мария Капнист
Виктор Чекмарев
Николай Кузьмин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бронзовая птица 1 постер
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Бронзовая птица
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