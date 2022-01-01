Бронзовая птица, 1974

В пионерлагерь в Московской области прибывают на смену три верных друга, Миша, Генка и Славка. Известные любители всяческих тайн и загадок, мальчишки расцветают, когда узнают, что недалеко от лагеря расположена старинная дворянская усадьба, в которой, по слухам, запрятан клад.

Отдых омрачает весть о том, что неподалеку от лагеря происходит убийство, так что помимо поисков сокровищ ребятам предстоит оправдать невиновного и спасти его от смертной казни. Но тут в дело вступают разорившиеся дворяне, и героям приходится опасаться уже за собственные жизни…

В 1 серии уже подросшие Миша, Гена и Славик уезжают в детский лагерь на лето. Там они узнают одну преинтересную легенду о спрятанном кладе в усадьбе по соседству и решают отправиться на его поиски.

Во 2 серии «Бронзовой птицы» ребята узнают, что лодочник, напавший на них, — рецидивист. Жители деревни уверены, что Тимофей Рыбалин виноват в убийстве. Однако пионеры решают доказать обратное и найти истинного преступника.

В 3 серии товарищ мальчишек заболевает ангиной, и врач просит экономку разрешить пионеру остаться в барском доме, пока тот не выздоровеет. Миша и его друзья решают проникнуть в усадьбу и исследовать каждый темный угол.