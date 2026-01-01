Мартин Шеперд со своими сообщниками проникает в резиденцию посольства Великобритании и берет в заложники персонал. Бандиты требуют освободить из английских тюрем своих товарищей.

В это время в аэропорту отряд террористов под командованием Рэя Петри захватывает в воздухе авиалайнер с пассажирами, чтобы вылететь из страны, взяв на борт бывших заключенных. Однако при посадке самолет терпит аварию. Преступники вынуждены ждать окончания ремонта. Теперь время работает против них. Тем более, что за переговоры сними берется полковник Нильс Тальвик.