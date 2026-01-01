Нельзя сказать, что Генриетта Роббинс — кладезь добродетели, но если бы за преданность мужьям отливали памятники у героини во дворе стоял бы монумент размером со Статую свободы. Ради своего дражайшего Пита водителя такси по профессии она готова на все. И когда амбициозный супруг посвящает ее в свои планы заработать горы денег, играя на фондовом рынке Генриетта немедленно занимает ему начальный капитал. Увы, биржевые таланты Пита не идут ни в какое сравнение с его умением крутить баранку, и герой быстро ставит себя на грань финансовой катастрофы Спасти бедняг может только какое-нибудь чудо К счастью на одном он как раз женат!
|26 июня 1974
|Россия
|12+
|18 ноября 1974
|Дания
|A
|26 июня 1974
|Казахстан
|25 сентября 1974
|Нидерланды
|26 июня 1974
|США
|26 июня 1974
|Украина
|11 октября 1974
|Финляндия
|S
|26 июня 1974
|Швеция
|7
|14 февраля 1975
|Япония
|G