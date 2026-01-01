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Постер фильма Все ради Пита
6.2
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6.2

Все ради Пита

, 1974
For Pete's Sake
США / комедия / 18+
Постер фильма Все ради Пита
6.2

О фильме

Нельзя сказать, что Генриетта Роббинс — кладезь добродетели, но если бы за преданность мужьям отливали памятники у героини во дворе стоял бы монумент размером со Статую свободы. Ради своего дражайшего Пита водителя такси по профессии она готова на все. И когда амбициозный супруг посвящает ее в свои планы заработать горы денег, играя на фондовом рынке Генриетта немедленно занимает ему начальный капитал. Увы, биржевые таланты Пита не идут ни в какое сравнение с его умением крутить баранку, и герой быстро ставит себя на грань финансовой катастрофы Спасти бедняг может только какое-нибудь чудо К счастью на одном он как раз женат!

В ролях

Барбра Стрейзанд
Барбра Стрейзанд
Генри
Майкл Саразин
Pete
Молли Пайкон
Mrs. Cherry
Уильям Редфилд
Уильям Редфилд
Fred
Луис Зорик
Nick
Хейвуд Хейл Браун
Judge Hiller
Ричард Уорд
Берни
Эстель Парсонс
Helen
Эд Бэйки
Angelo
Питер Мамакос
Dominic
Режиссер Питер Йетс
Сценарист Стэнли Шапиро, Морис Ричлин
Композитор Арти Батлер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1974
Премьера в мире 26 июня 1974
Дата выхода
26 июня 1974 Россия 12+
18 ноября 1974 Дания A
26 июня 1974 Казахстан
25 сентября 1974 Нидерланды
26 июня 1974 США
26 июня 1974 Украина
11 октября 1974 Финляндия S
26 июня 1974 Швеция 7
14 февраля 1975 Япония G
MPAA PG
Производство Barclay, Rastar Pictures
Другие названия
For Pete's Sake, ¿Qué diablos pasa aquí?, A Minha Mulher é Doida!, Bei mir liegst du richtig, Csak a férjem meg ne tudja!, De dragul lui Pete, Dla dobra Pete'a, Dra åt skogen!, Ena koritsi pou ta kanei ola, Ha-Kol L'Ma-un Pete, Her Şey Kocam İçin, Ikke tråkk i salaten, July Pork Bellies, Ma chi te l'ha fatto fare?, Ma femme est dingue, Nä, dra åt skogen, Nossa, que Loucura!, Pjattet med Pete, Um Himmels Willen, Voihan veljet!, Ένα κορίτσι που τα κάνει όλα, Все ради Пита, またまたおかしな大追跡

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 14 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Helen Robbins Ты просто завидуешь.
Henrietta 'Henry' Robbins Чему я должен завидовать?
Helen Robbins Ты завидуешь, потому что у Фреда есть деньги, и он может покупать мне крутые вещи.
Henrietta 'Henry' Robbins Тебе бы электролиз сделать, Хелен, чтобы братство телевизионных дилеров не думало, что старый Фред связался с какой-то толстой мёдведицей!

Отзывы о фильме

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