Домохозяйка Мэйбл любима мужем, у нее трое детей, но она несчастлива в браке. Забота о доме и детях не приносит ей удовлетворения. Когда Мэйбл приходится праздновать годовщину брака в одиночестве, из-за того, что Ник вынужден был остаться на работе, она напивается в баре и приглашает в дом незнакомого мужчину.
Постоянное беспокойство за мужа и детей и неудовлетворенность жизнью приводят Мэйбл к нервному срыву, и Ник отправляет ее в психиатрическую лечебницу. В одиночку он пытается сохранить семью, считая дни до возвращения любимой жены. Полгода спустя Мэйбл возвращается домой, но во время семейного ужина у Мэйбл начинается новый приступ.
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