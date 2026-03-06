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Постер фильма Женщина не в себе
8.1
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8.1

Женщина не в себе

, 1974
A Woman Under the Influence
США / драма / 18+
Постер фильма Женщина не в себе
8.1

О фильме

Домохозяйка Мэйбл любима мужем, у нее трое детей, но она несчастлива в браке. Забота о доме и детях не приносит ей удовлетворения. Когда Мэйбл приходится праздновать годовщину брака в одиночестве, из-за того, что Ник вынужден был остаться на работе, она напивается в баре и приглашает в дом незнакомого мужчину.

Постоянное беспокойство за мужа и детей и неудовлетворенность жизнью приводят Мэйбл к нервному срыву, и Ник отправляет ее в психиатрическую лечебницу. В одиночку он пытается сохранить семью, считая дни до возвращения любимой жены. Полгода спустя Мэйбл возвращается домой, но во время семейного ужина у Мэйбл начинается новый приступ.

В ролях

Питер Фальк
Питер Фальк
Nick Longhetti
Джина Роулендс
Джина Роулендс
Mabel Longhetti
Фред Дрэйпер
Фред Дрэйпер
George Mortensen
Леди Роулендс
Martha Mortensen
Кэтерин Кассаветис
Margaret Longhetti
Мэттью Лаборто
Angelo Longhetti
Мэттью Кэссел
Tony Longhetti
Christina Grisanti
Maria Longhetti
Джордж Данн
Garson Cross
Марио Галло
Harold Jensen
Режиссер Джон Кассаветис
Сценарист Джон Кассаветис
Композитор Бо Харвуд
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 26 минут
Год выпуска 1974
Премьера в мире 19 сентября 1974
Дата выхода
12 октября 1974 Россия 16+
8 февраля 2007 Бразилия
11 декабря 1975 Великобритания
17 января 1977 Дания
19 сентября 1974 Испания
12 октября 1974 Казахстан
1 февраля 1975 Канада
11 октября 1974 США
12 октября 1974 Украина
14 апреля 1976 Франция
MPAA R
Бюджет $1 000 000
Сборы в мире $32 659
Производство Faces
Другие названия
A Woman Under the Influence, Eine Frau unter Einfluß, En kvinna under påverkan, Neurosis de mujer, Uma Mulher Sob Influência, Una mujer bajo influencia, Une femme sous influence, Женщина не в себе, Een vrouw onder invloed, Egy hatás alatt álló nő, En kvinde under indflydelse, Etki Altında Bir Kadın, Kobieta pod presją, Koware yuku Onnna, Kvinne under påvirkning, Naisen parhaat vuodet, Paveikta moteris, Una dona ofuscada, Una moglie, Una mujer bajo la influencia, Žena pod utjecajem, Žena pod vlivem, Μια γυναίκα εξομολογείται, Жена под влияние, こわれゆく女, 受影響的女人, Invloeden op een Vrouw, 受影响的女人, 영향 아래 있는 여자, Təsir Altında Bir Qadın

Рейтинг фильма

8.1
Оцените 15 голосов
8 IMDb
Обновлено 22 июля 2026

Отзывы о фильме

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Новости о фильме

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