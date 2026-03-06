Домохозяйка Мэйбл любима мужем, у нее трое детей, но она несчастлива в браке. Забота о доме и детях не приносит ей удовлетворения. Когда Мэйбл приходится праздновать годовщину брака в одиночестве, из-за того, что Ник вынужден был остаться на работе, она напивается в баре и приглашает в дом незнакомого мужчину.

Постоянное беспокойство за мужа и детей и неудовлетворенность жизнью приводят Мэйбл к нервному срыву, и Ник отправляет ее в психиатрическую лечебницу. В одиночку он пытается сохранить семью, считая дни до возвращения любимой жены. Полгода спустя Мэйбл возвращается домой, но во время семейного ужина у Мэйбл начинается новый приступ.