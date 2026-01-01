Постер фильма Вздымающийся ад
7.0
7.0

Вздымающийся ад

, 1974
The Towering Inferno
США / боевик, триллер / 18+
В роковую ночь группа несчастных гостей остается отрезанной страшным пожаром на верхних этажах громадного небоскреба. Архитектор здания, ставший вынужденным узником своего творения, пытается помочь шефу пожарных спасти людей.

В ролях

Стив МакКуин
Пол Ньюман
Уильям Холден
Фэй Данауэй
Фред Астер
Сьюзан Блейкли
Режиссер Джон Гиллермин
Сценарист Ричард Мартин Штерн, Томас Н. Скортиа, Фрэнк М. Робинсон, Стёрлинг Силлифант
Композитор Джон Уильямс
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 45 минут
Год выпуска 1974
Премьера в мире 14 декабря 1974
Дата выхода
16 декабря 1974 Россия 12+
27 марта 1975 Австралия
30 января 1975 Великобритания
21 сентября 1978 Венгрия
6 марта 1975 Германия
30 мая 1975 Ирландия PG
16 декабря 1974 Казахстан
13 марта 1975 Нидерланды
2 января 1976 Португалия
14 декабря 1974 США
16 декабря 1974 Украина
5 марта 1975 Франция
3 марта 1975 Швеция
7 июня 1975 Япония R15+
MPAA PG
Бюджет $14 000 000
Сборы в мире $116 001 993
Производство Twentieth Century Fox, Warner Bros., Irwin Allen Productions
Другие названия
The Towering Inferno, Infierno en la torre, Flammendes Inferno, La tour infernale, Sklenené peklo, A Torre do Inferno, Aseman-kharash-e jahanami, Det tårnhøje helvede, El colós en flames, El coloso en llamas, Inferno i flammer, Inferno na Torre, Infernul din zgârie-nori, Kulede Yangın, L'inferno di cristallo, Leegitsev pilvelõhkuja, Liekehtivä torni, Liepsnojantis pragaras, Nrk thi pheim khun, O pyrgos tis kolaseos, Pakleni toranj, Płonący wieżowiec, Pokoli torony, Skleněné peklo, Skyskrapan brinner, Skyskrapan brinner!, Tawâringu inferuno, The towering, Wolkenkrabber in Vlammen, Yangın kulesi, Ο πύργος της κολάσεως, Ад под небето, Вздымающийся ад, Паклени торањ, Пекло у піднебессі, タワーリング・インフェルノ, 火燒摩天樓

Рейтинг фильма

7.0
7 IMDb

Цитаты

[последние слова]
Chief O'Hallorhan Знаешь, нам сегодня повезло. Потерь меньше двухсот. Но однажды ты убьёшь десять тысяч в одном из этих пожаров, а я буду продолжать вдыхать дым и вытаскивать тела, пока кто-то не спросит нас... как их строить.
Doug Roberts [смотрит на дымящееся здание] Ладно. Спрашиваю.
Chief O'Hallorhan Знаешь, где меня найти. Прощай, архитектор.

