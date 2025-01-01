Герои фильма - первоклассники Снежана и Алеша Сероглазов, получивший из-за своего маленького роста в первый же день посещения школы прозвище «Двапортфеля», а также маленький щенок Кыш, которого, как оказалось, надо защищать и воспитывать, чтобы оставить дома навсегда.
СтранаСССР
Продолжительность1 час 19 минут
Год выпуска1974
Премьера в мире16 декабря 1974
Дата выхода
16 декабря 1974
Россия
16 декабря 1974
СССР
ПроизводствоМосфильм
Другие названия
Kysh i Dvaportfelya, Кыш и Двапортфеля, Goaway and Twobriefcases, Ja i mój pies, Kivat kaverit, Kysch und der Zweiranzenhoch, Próbaidősök