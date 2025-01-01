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Кыш и Двапортфеля

Kysh i Dvaportfelya 18+
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О фильме

Герои фильма - первоклассники Снежана и Алеша Сероглазов, получивший из-за своего маленького роста в первый же день посещения школы прозвище «Двапортфеля», а также маленький щенок Кыш, которого, как оказалось, надо защищать и воспитывать, чтобы оставить дома навсегда.
Страна СССР
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 1974
Премьера в мире 16 декабря 1974
Дата выхода
16 декабря 1974 Россия
16 декабря 1974 СССР
Производство Мосфильм
Другие названия
Kysh i Dvaportfelya, Кыш и Двапортфеля, Goaway and Twobriefcases, Ja i mój pies, Kivat kaverit, Kysch und der Zweiranzenhoch, Próbaidősök
Режиссер
Эдуард Гаврилов
В ролях
Андрей Кондратьев
Катя Кузнецова
Лариса Лужина
Лариса Лужина
Владимир Заманский
Владимир Заманский
Людмила Гладунко
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.6
Оцените 15 голосов
7.4 IMDb
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