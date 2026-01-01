Отзывы о фильме
История любви американского журналиста Джо Мэррика и русской девушки с патриотическим именем Октябрина. Будущую пару познакомил общий друг Костя, с которым Джо вкушал запретные плоды московского «андеграунда». Всё, за чем проводила время эта милая девушка — блошиный рынок, занятия балетом и музыкально-декадентские посиделки в компании мыслящих и дерзких. Однако в суровых глазах советского общества невинный досуг Октябрины выглядит гнусным тунеядством и, естественно, вызывает интерес КГБ…
|22 августа 1974
|Россия
|16+
|12 декабря 1974
|Великобритания
|12
|22 августа 1974
|Казахстан
|12 декабря 1974
|США
|22 августа 1974
|Украина