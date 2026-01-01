Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Девушка с Петровки
Рейтинги
5.5 Рейтинг IMDb: 5.2
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Девушка с Петровки

Девушка с Петровки

The Girl From Petrovka 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

История любви американского журналиста Джо Мэррика и русской девушки с патриотическим именем Октябрина. Будущую пару познакомил общий друг Костя, с которым Джо вкушал запретные плоды московского «андеграунда». Всё, за чем проводила время эта милая девушка — блошиный рынок, занятия балетом и музыкально-декадентские посиделки в компании мыслящих и дерзких. Однако в суровых глазах советского общества невинный досуг Октябрины выглядит гнусным тунеядством и, естественно, вызывает интерес КГБ…

Страна США
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1974
Премьера в мире 22 августа 1974
Дата выхода
22 августа 1974 Россия 16+
12 декабря 1974 Великобритания 12
22 августа 1974 Казахстан
12 декабря 1974 США
22 августа 1974 Украина
MPAA PG
Производство KMA, Universal Pictures
Другие названия
The Girl from Petrovka, La chica de Petrovka, A Garota de Petrovka, Das Mädchen von Petrovka, Dziewczyna z Pietrowki, La fille de la rue Petrovka, Lány a Petrovka utcából, Mergaitė iš Petrovkos, Pigen fra Petrovka, Piken fra Petrovka, Tjejen från Petrovka, To koritsi apo tin Petrovka, Tyttö Petrovkasta, Το κορίτσι από την Πετρόβκα, Девушка с Петровки, 鐵幕情天恨
Режиссер
Роберт Эллис Миллер
В ролях
Голди Хоун
Голди Хоун
Хэл Холбрук
Хэл Холбрук
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
Грегуар Аслан
Антон Долин
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.5
Оцените 12 голосов
5.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
