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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов 2013

Рейтинг фильмов 2013 года

Холодное сердце
1 Холодное сердце
приключения, анимация, семейный 2013, США
8.5
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Университет монстров
2 Университет монстров
комедия, семейный, фэнтези, приключения, анимация 2013, США
8.3
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Иллюзия обмана
3 Иллюзия обмана
криминал, триллер 2013, США
8.3
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Лучшее предложение
4 Лучшее предложение
мелодрама, драма 2013, Италия
8.2
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Хоббит: Пустошь Смауга
5 Хоббит: Пустошь Смауга
драма, фэнтези, приключения 2013, США / Новая Зеландия
8.2
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Заклятие
6 Заклятие
триллер, ужасы 2013, США
8.1
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Семейка Крудс
7 Семейка Крудс
анимация, комедия, приключения, семейный 2013, США
8.1
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Железный человек 3
8 Железный человек 3
фантастика, боевик, приключения 2013, США
8.1
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Игра Эндера
9 Игра Эндера
фантастика, приключения 2013, США
8.0
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Обливион
10 Обливион
боевик, фантастика 2013, США
8.0
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Мы - Миллеры
11 Мы - Миллеры
комедия 2013, США
8.0
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Ветер крепчает
12 Ветер крепчает
драма, анимация, аниме 2013, Япония
7.9
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Бойфренд из будущего
13 Бойфренд из будущего
фантастика, комедия, драма 2013, Великобритания
7.9
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Тор 2: Царство тьмы
14 Тор 2: Царство тьмы
приключения, боевик 2013, США
7.8
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Форсаж 6
15 Форсаж 6
боевик, драма, триллер, криминал 2013, США
7.8
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Волк с Уолл-стрит
16 Волк с Уолл-стрит
драма, криминал 2013, США
7.8
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Гадкий я 2
17 Гадкий я 2
анимация, семейный 2013, США
7.8
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Тепло наших тел
18 Тепло наших тел
мелодрама, драма, ужасы 2013, США
7.8
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План побега
19 План побега
триллер, боевик, фантастика 2013, США
7.8
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Великий Гэтсби
20 Великий Гэтсби
драма, исторический 2013, США
7.8
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Голодные игры: И вспыхнет пламя
21 Голодные игры: И вспыхнет пламя
боевик, фантастика, триллер 2013, США
7.7
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Выживут только любовники
22 Выживут только любовники
фантастика, триллер, драма 2013, США
7.7
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Паркер
23 Паркер
криминал, триллер 2013, США
7.7
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Воздушный маршал
24 Воздушный маршал
триллер, боевик 2013, США
7.7
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Гравитация
25 Гравитация
фантастика, триллер 2013, США / Великобритания
7.6
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Метро
26 Метро
боевик, драма, триллер 2013, Россия
7.6
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Транс
27 Транс
триллер, криминал, драма 2013, Великобритания
7.6
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Росомаха: Бессмертный
28 Росомаха: Бессмертный
приключения, боевик 2013, США
7.5
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Одинокий рейнджер
29 Одинокий рейнджер
триллер, боевик, вестерн 2013, США
7.5
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Риддик
30 Риддик
боевик, фантастика 2013, США
7.5
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Поддубный
31 Поддубный
драма, исторический 2013, Россия
7.5
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Мама
32 Мама
ужасы 2013, США
7.5
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Пленницы
33 Пленницы
триллер, драма, криминал 2013, США
7.5
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Астрал: Глава 2
34 Астрал: Глава 2
ужасы, триллер 2013, США
7.5
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Далласский клуб покупателей
35 Далласский клуб покупателей
драма 2013, США
7.5
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Призрачный патруль
36 Призрачный патруль
боевик, комедия, криминал 2013, США
7.4
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В спорте только девушки
37 В спорте только девушки
комедия, спорт 2013, Россия
7.4
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Штурм Белого дома
38 Штурм Белого дома
драма, боевик 2013, США
7.4
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Перси Джексон и море чудовищ
39 Перси Джексон и море чудовищ
приключения, семейный, боевик, фэнтези, драма 2013, США
7.4
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РЭД 2
40 РЭД 2
боевик, комедия, триллер 2013, США
7.4
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Околофутбола
41 Околофутбола
драма 2013, Россия
7.4
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Тихоокеанский рубеж
42 Тихоокеанский рубеж
боевик, фантастика, приключения 2013, США
7.4
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Невероятная жизнь Уолтера Митти
43 Невероятная жизнь Уолтера Митти
комедия 2013, США
7.4
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Жизнь Адель
44 Жизнь Адель
драма, мелодрама 2013, Франция
7.3
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Мальчишник в Вегасе 3
45 Мальчишник в Вегасе 3
комедия 2013, США
7.3
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Капитан Филлипс
46 Капитан Филлипс
драма 2013, США
7.3
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Возвращение героя
47 Возвращение героя
боевик 2013, США
7.3
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Охотники на гангстеров
48 Охотники на гангстеров
криминал, драма 2013, США
7.3
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Зловещие мертвецы. Черная книга
49 Зловещие мертвецы. Черная книга
триллер, ужасы 2013, США
7.3
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Стукач
50 Стукач
боевик, драма, триллер 2013, США
7.3
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Тревожный вызов
51 Тревожный вызов
триллер 2013, США
7.3
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Джек - покоритель великанов
52 Джек - покоритель великанов
мелодрама, драма, фэнтези, приключения 2013, США
7.3
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Копы в юбках
53 Копы в юбках
комедия 2013, США
7.3
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Гагарин. Первый в космосе
54 Гагарин. Первый в космосе
исторический, драма, биография 2013, Россия
7.3
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Кадры
55 Кадры
комедия 2013, США
7.2
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Поймай толстуху, если сможешь
56 Поймай толстуху, если сможешь
криминал, комедия 2013, США
7.2
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Кровью и потом: Анаболики
57 Кровью и потом: Анаболики
драма, боевик, комедия 2013, США
7.2
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47 ронинов
58 47 ронинов
драма, боевик 2013, США
7.2
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Два ствола
59 Два ствола
драма, криминал, боевик, триллер 2013, США
7.2
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12 лет рабства
60 12 лет рабства
драма, исторический, биография 2013, США / Великобритания
7.2
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Турбо
61 Турбо
анимация 2013, США
7.2
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Падение Олимпа
62 Падение Олимпа
боевик, триллер 2013, США
7.2
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Одноклассники 2
63 Одноклассники 2
комедия 2013, США
7.2
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Судная ночь
64 Судная ночь
ужасы, триллер, фантастика 2013, США
7.2
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Окулус
65 Окулус
ужасы 2013, США
7.2
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Человек из стали
66 Человек из стали
фантастика, фэнтези, приключения, боевик 2013, США
7.1
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Starперцы
67 Starперцы
комедия, драма 2013, США
7.1
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Элизиум - рай не на Земле
68 Элизиум - рай не на Земле
драма, фантастика 2013, США
7.1
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Малавита
69 Малавита
криминал, драма, триллер 2013, США / Франция
7.1
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Орудия смерти: Город костей
70 Орудия смерти: Город костей
приключения, боевик, фэнтези, драма 2013, США / Германия
7.1
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Облачно... 2: Месть ГМО
71 Облачно... 2: Месть ГМО
семейный, анимация, комедия 2013, США
7.0
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Дом с паранормальными явлениями
72 Дом с паранормальными явлениями
комедия 2013, США
7.0
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Географ глобус пропил
73 Географ глобус пропил
драма 2013, Россия
7.0
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300 спартанцев: Расцвет империи
74 300 спартанцев: Расцвет империи
боевик, драма 2013, США
6.9
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Тайна перевала Дятлова
75 Тайна перевала Дятлова
ужасы, триллер 2013, Россия / США
6.8
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Стартрек: Возмездие
76 Стартрек: Возмездие
боевик, фантастика, приключения 2013, США
6.8
Оцените
Ёлки 3
77 Ёлки 3
комедия 2013, Россия
6.8
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Любовь в большом городе 3
78 Любовь в большом городе 3
комедия 2013, Россия
6.8
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Нимфоманка: Часть 1
79 Нимфоманка: Часть 1
драма, эротика 2013, Дания / Германия / Франция / Бельгия / Великобритания
6.8
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21 и больше
80 21 и больше
комедия 2013, США
6.8
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Оз: Великий и Ужасный
81 Оз: Великий и Ужасный
фэнтези 2013, США
6.7
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Грязь
82 Грязь
комедия, криминал, драма 2013, Великобритания
6.7
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Va-банк
83 Va-банк
криминал, драма, триллер 2013, США
6.6
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Афера по-американски
84 Афера по-американски
исторический, триллер, драма 2013, США
6.6
Оцените
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После нашей эры
85 После нашей эры
боевик, приключения, фантастика 2013, США
6.6
Оцените
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Великая красота
86 Великая красота
комедия, драма 2013, Италия / Франция
6.6
Оцените
Иван Царевич и Серый Волк 2
87 Иван Царевич и Серый Волк 2
анимация 2013, Россия
6.5
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Горько!
88 Горько!
приключения, комедия 2013, Россия
6.5
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Телекинез
89 Телекинез
драма, ужасы 2013, США
6.5
Оцените
Эпик
90 Эпик
анимация, фэнтези, семейный, приключения 2013, США
6.3
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Несносный дед
91 Несносный дед
комедия, документальный 2013, США
6.3
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Философы: Урок выживания
92 Философы: Урок выживания
триллер, фантастика, фэнтези 2013, США
6.2
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Мачете убивает
93 Мачете убивает
криминал, триллер, боевик 2013, США
6.2
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Побочный эффект
94 Побочный эффект
криминал, драма, триллер 2013, США
6.1
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Очень страшное кино 5
95 Очень страшное кино 5
триллер, комедия, ужасы 2013, США
6.0
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Трудно быть Богом
96 Трудно быть Богом
фантастика 2013, Россия
5.8
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Советник
97 Советник
криминал, триллер, драма 2013, США / Великобритания
5.8
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Джобс: Империя соблазна
98 Джобс: Империя соблазна
драма, биография 2013, США
5.6
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Муви 43
99 Муви 43
комедия 2013, США
5.5
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Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть
100 Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть
боевик, триллер, криминал 2013, США
5.4
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