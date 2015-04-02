Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Невероятная жизнь Уолтера Митти - дублированный трейлер 2
Киноафиша Трейлеры Невероятная жизнь Уолтера Митти. Дублированный трейлер 2

Невероятная жизнь Уолтера Митти. Дублированный трейлер 2

🧡
👏 1
🥺 1
🤔 1
🥱 1
Дата публикации: 27 ноября 2013
Невероятная жизнь Уолтера Митти – Кто сказал, что в сердце маленького человека не могут жить великие мечты? Даже скромному и незаметному служащему небольшого магазинчика хочется иногда совершить пусть безумные, но геройские поступки, поверить в свою силу и мужество. Почему всех спасать должны исключительно супермены?
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Фильм понравился. Очень впечатлили , места сьёмки фильма ( Пейзажи ). Красота =))))

Ну а фильм не понятный какой то. Сюжет с подковыркой =). Смешного очень мало. Трейлеры к фильму не оправдали сам фильм =(((



8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
RUS72 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел сие творение...Трейлер и сам фильм совершенно разные вещи. В общем зря потраченное время. Не рекомендую ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Большой Большой ЗАЧЕТ, господин Бен Стилер✊ ✊ . Там дивная история со сценарием к этому фильму получилась, много героизма надо было Бену, что бы это экранизировать. 8\10 для всех категорий мечтателей рекомендую✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (FOX, 14/01/2014 - 01:13:29):



✊ 9 из 10 это по моему шикарно, особенно для дебюта ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bbbugl 2 апреля 2015, 12:51
Местами скучновато,но в целом вполне мило

Визуально очень красив

Не шедевр,но очень приятный и позитивный кин✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
semion78 2 апреля 2015, 12:51
фильм невероятно вторичен и самый большой его минус, что ты не проникаешься сочувствием к жизненным перипетиям: "скромного и незаметного служащего небольшого магазинчика" (с) афиша ✊

видовые сцены немного спасают, только качественными видами разнообразных уголков, боюсь, мало кого удивишь.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Афоня 2 апреля 2015, 12:51
Миленькое такое кинцо не вызывающее особых эмоций. Шуток в фильме на пару-тройку раз улыбнуться. Как-то всё пресненько и наивно, но разок посмотреть можно, согреться холодным, зимним вечером от тёплого, ненапряжного сюжета и милых героев (мне вертолётчик понравился, очень колоритный персонаж, этакий добродушный пьяница Хагрид. =)).



7/10



P.S. Замысел до конца не раскрыт. Вроде как Уолтер должен был стать мачо-дикарём, а-ля герой Пенна, бросившим вызов системе и рутинному однообразию, но в итоге остался таким-же тютей, только с недельной небритостью, рваной рубашкой и туманными перспективами на дальнейшую жизнь.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрели, неплохо, никаких особых эмоций нет ✊ картинки красивые ) 7/10 или 6,5 /10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Mandarinnnn 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Отличный фильм!!!Всем советую,я в восторге,так воодушевляет,захватывает,ощущение будто сама побывала в тех невероятно красивых местах!Теперь безумно хочу путешествовать,осознала,что все будничные проблемы -ерунда,в жизни столько всего!!!нужно наслаждаться каждым моментом и постараться увидеть каждый уголок земли-это стоит того!:)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Alexenko, 01/02/2014 - 19:44:23):

Потенциально опасный спам! ))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Понравилось кино. Интересно намешано всего: сказка с детективом, сатира с мелодрамой. Посмеяться есть от чего. За Бенджамина Баттона 10 баллов. Стёб над менеджерами переходного периода тоже позабавил.

Люблю, когда в сюжете много вкусных деталей, они обычно и запоминаются. Бороды, рояль и мамин кекс (ах, Ширли МакЛейн), огромные пивные "ноги", пьяный в хлам, тоскующий по любимой, здоровенный пилот в малюсеньком вертолете, опять мамин кекс, растения, о которых так трогательно пекутся выброшенные на улицу сотрудники Лайфа, чилийцы и велик, и снова мамин кекс.

Удивило в теме снисходительное отношение к Стиллеру, как к режиссеру. У него за плечами, на минуточку, отличный фильм Tropic Thunder.

8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Андрей 9 июня 2020, 11:36
Оценка
3 балла из 10ти!
зачем Бэн согласился на такой сценарий?! аааа, вот оно что - и тут я посмотрел кто режиссёр, хахахахах
сюжет вроде и хороший, но сильно отталкивали сцены с "скольжением по асфальту", сражение с акулой в ледяной воде... ;(((
не смешно, в общем
9 июня 2020, 11:36 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

7.3 Невероятная жизнь Уолтера Митти
Невероятная жизнь Уолтера Митти комедия, 2013, США
Хэллоуин '86 - дублированный трейлер 01:28
Хэллоуин '86  дублированный трейлер
Трон: Арес - дублированный трейлер 2 02:24
Трон: Арес  дублированный трейлер 2
Хэллоуин. Ночной кошмар - трейлер 01:58
Хэллоуин. Ночной кошмар  трейлер
Волчок - тизер-трейлер 02:09
Волчок  тизер-трейлер
Сущность - trailer 02:02
Сущность  trailer
Хищник: Планета смерти - дублированный трейлер 01:59
Хищник: Планета смерти  дублированный трейлер
Новая волна - дублированный трейлер 01:29
Новая волна  дублированный трейлер
Маша и Медведи - трейлер 01:58
Маша и Медведи  трейлер
Три богатыря и свет клином - тизер 00:40
Три богатыря и свет клином  тизер
Вечность - trailer 02:37
Вечность  trailer
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше