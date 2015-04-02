Невероятная жизнь Уолтера Митти
– Кто сказал, что в сердце маленького человека не могут жить великие мечты? Даже скромному и незаметному служащему небольшого магазинчика хочется иногда совершить пусть безумные, но геройские поступки, поверить в свою силу и мужество. Почему всех спасать должны исключительно супермены?
Ну а фильм не понятный какой то. Сюжет с подковыркой =). Смешного очень мало. Трейлеры к фильму не оправдали сам фильм =(((
8/10
✊ 9 из 10 это по моему шикарно, особенно для дебюта ✊
Визуально очень красив
Не шедевр,но очень приятный и позитивный кин✊
видовые сцены немного спасают, только качественными видами разнообразных уголков, боюсь, мало кого удивишь.
7/10
P.S. Замысел до конца не раскрыт. Вроде как Уолтер должен был стать мачо-дикарём, а-ля герой Пенна, бросившим вызов системе и рутинному однообразию, но в итоге остался таким-же тютей, только с недельной небритостью, рваной рубашкой и туманными перспективами на дальнейшую жизнь.
Потенциально опасный спам! ))
Люблю, когда в сюжете много вкусных деталей, они обычно и запоминаются. Бороды, рояль и мамин кекс (ах, Ширли МакЛейн), огромные пивные "ноги", пьяный в хлам, тоскующий по любимой, здоровенный пилот в малюсеньком вертолете, опять мамин кекс, растения, о которых так трогательно пекутся выброшенные на улицу сотрудники Лайфа, чилийцы и велик, и снова мамин кекс.
Удивило в теме снисходительное отношение к Стиллеру, как к режиссеру. У него за плечами, на минуточку, отличный фильм Tropic Thunder.
8/10
зачем Бэн согласился на такой сценарий?! аааа, вот оно что - и тут я посмотрел кто режиссёр, хахахахах
сюжет вроде и хороший, но сильно отталкивали сцены с "скольжением по асфальту", сражение с акулой в ледяной воде... ;(((
не смешно, в общем
