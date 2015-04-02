Меню
Риддик - дублированный трейлер без цензуры
Риддик. Дублированный трейлер без цензуры

Риддик. Дублированный трейлер без цензуры

Дата публикации: 8 августа 2013
Риддик – Преданный своими и брошенный умирать на пустынной планете, Риддик сражается с хищниками за жизнь и становится сильнее и опаснее себя прежнего. Открывшие на него охоту галактические наемники оказываются пешками в грандиозном плане отмщения. С врагами, возникающими на его пути тогда, когда это нужно самому Риддику, он начинает поход во имя мести, чтобы в конечном счете вернуться на родную Фурию и спасти ее от уничтожения.
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
у ху ху ху!!! Обожаю Риддика, это один из не многих, авторский сериалов, который идет против течения...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Toporock от 09/06/2013 - 01:50:10




о каком течении речь?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
leadraven 2 апреля 2015, 12:51
Как-то уж очень похоже на оригинальную Чёрную Дыру...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (fanbunga, 09/06/2013 - 11:05:23):

Туи на свое бабло Риддика начал снимать, это только сейчас "конторы" подтянулись. А что может быть круче авторской фантастики?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Toporock, 15/08/2013 - 23:13:01):

Только авторское порно!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
Фильм отличный! Мне понравился! ... правда Дизель какой то худенький ))) 8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Чуда не случилось, увы. Кино понравилось, только потомушто Риддик. С первым фильмом сравнивать даже не хочу, похоже, Питч блэк это рандомный шедевр, звезды сошлись, не иначе...

и вроде всё неплохо, кроме сценария. И как-бы бохсним, со сценарием, вон волт-бой говорит, что авторская фантастика жеж... Может, автор так видит...

Но актеры по большей части не играют, а принимают позы, делают глаза и стоят рожи. Значит, играть нечего или режиссер чего-то им не донёс, я так понимаю.

Собачка симпатичная, для девочек придумали наверное, мимимишная такая собачка.

Наёмница неплохая ещё. Если тетёнька, в такой ж...пе, красит ногти на ногах в хищно-розовый, под цвет сосков, значит, явно хочет, чтобы кто-нибудь да оценил её вкус. Нетрудно догадаться, с кем она под конец обниматься будет. А Риддик помимо того, что живодёр и тонкий тролль, ещё и тонкий обольститель.

7/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
trambalda 2 апреля 2015, 12:51
Барахло. Ждал продолжения Риддика с момента выхода "Хроник". В итоге, увидел пародию на "Кромешную тьму", в которой лишь убавили здравого смысла. Дизель не в форме, харизмы уже недостает, сюжетные ходы притянуты за уши, повествование затянуто. От расстройства дома вечером пересмотрел "Луну", с Рокуэллом, стало полегче )
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (fanbunga, 13/09/2013 - 21:16:44):

я дважды заснул короче. из воспоминаний о фильме: закадровый голос риддика в стиле СинСити и толстожопая фройлен садомазо, которая всех избивала пока риддик не догадался в чем дело и помог ей))). а так в целом просто хлам,, дешево и топорно. 2/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
судя по комментариям, Дизелю нужно переделываться в толстопопую блондинку и оставлять нынешнюю брутальность ✊ все будут счастливы...

ps первую часть смотрел - особо не запомнилась...а Вину моих денег особо не нужно, этот толстячек явно и без них неплохо выживет ✊ ...потом скачаю, посмотрю, если не забуду ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (sollun, 17/09/2013 - 10:08:26):

)))))100!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Фильм получился и не случайно что через 3 недели демонстрации зал "Художественного" был переполнен. Очень хорошо показали тему борьбы беззащитного, раненного человека с безвыходными обстоятельствами ( животными-монстрами, природой, охотниками )- о том как человек может и в таких условиях победить, хотя это под силу только Риддику. Очевидна параллель с первым фильмом, но сделано так свежо, так интересно, что последний фильм ( в частности по сюжету ) на голову превосходит предыдущие. Откровенно говоря, не ожидал так хорошо сделанного фильма - сравнение особенно контрастно на фоне откровенно беспомощных, "безмозглых" фильмов с Дизелем, которые сейчас крутили по СТС: Форсаж 1,3,4,5. Моя оценка 9/10 ✊ только потому, что "что такое" 10/10 я не знаю.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Очевидец, 29/09/2013 - 23:31:26):

❗️ ❗️ ❗️ ❗️ ❗️ ❗️ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Toporock от 30/09/2013 - 00:10:28


Народ всегда правильно голосует - ногами. "Переться" в количестве под завязку в воскресенье вечером на лабуду и ждать до появления титров (а вдруг ещё что-то покажут), когда уже все "критики" успели посмотреть и "по- или не-рекомендовать" знакомым и друзьям - народ не будет. Что там увидели классную фантастику-экшн один против всех или не завершенную love story судить не берусь, но народ похоже зацепило.

P.S. Toporock, просьба писать свои комменты на русском ( если они конечно приличного содержания ) - я же не пишу свои на китайском.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Очевидец, 30/09/2013 - 13:29:38):

Ну это такой язык у меня, я его называю Эмоушен✊ . Согласен, это экстраординарно✊ , но не на столько что бы поставить Риддику 10\10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Toporock от 30/09/2013 - 19:38:57


Согласен, что Риддик ни в какую не тянет на сравнение с Днём Независимости; Крепким орешком 1, лучше 2; Терминатором 1, 2, но из последних виденных мною фильмов что-то нормальное вообще (и в карьере Вина Дизеля в частности), хотя и не шедевр. Если в фильме правильно выстроить драматургию и эмоционально вовлечь зрителя в происходящее, то из любого мало-мальски приличного сюжета можно сделать нормальный смотрибельный фильм, который украсят хорошие спецэффекты.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Очевидец, 30/09/2013 - 21:22:31):

Мне очень нравились первые две части, но третья была сделана ради прибыли, и поэтому нет там не сюжета, не драматургии, не спецэффектов. На них кстати особо экономили, они полностью засветили желтым весь фильм, тем самым размазав невнятные спецухи. Погружения в мир, никакого нет. Был старый фильм, по моему называется "Враг мой", так вот тема похожа, но погружение там действительно глубже, хотя фильм лет на 25 старше.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Toporock от 01/10/2013 - 00:18:40


Странно, но у меня впечатление ровно наоборот. Первые два фильма казались калькой с других фильмов: первый с фильмов-ужастиков про катастрофу на неизвестной планете и встречу с тварями-зверюшками-монстрами; второй - калькой со "Звёздных войн" и "Дюны" с притянутым за уши, тупым и гротесковым до абсурда сюжетом, правда надо признать оба фильма были зрелищными. Последний Риддик держит зрителя в напряжении в сценах схватки раненного, практически беззащитного героя с тварями неизвестной планеты, когда жизнь Риддика каждый раз висит на волоске, гибель неизбежна, а борьба безнадежна и исход поединка решается в последнее мгновение благодаря его ловкости (он же родом с планеты Фурия!) и счастливому стечению обстоятельств в конце фильма. То что Риддик никогда не сдаётся и борется до конца в самых безнадёжных обстоятельствах и конечно всегда прав и побеждает и делает фильм захватывающим даже без спецэффектов.

Пацифистский фильм "Враг мой" ( там, где сын пилота-рептилии с вражеской планеты спрашивает у нашедшего его пилота-человека и считающий его своим отцом - будет ли его ручка с возрастом такой же как у человека ) на мой взгляд, конечно, гуманистический, но как научная фантастика - скучнейший.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Очевидец, 01/10/2013 - 02:52:17):

Вин Дизель как актер, просто никакой, рожа у него во всех фильмах одинаковая, поэтому саспенс, с почти поедающими его тараканами, как то совсем не драматизировал. Как часто говорится в таких случаях - "НЕ ВЕРЮ"✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Очевидец, 01/10/2013 - 02:52:17):

В первых двух фильмах, много было заимствовано, но Туи искал свой стиль, своего героя, вероятно. Но там было что то новое, новая вселенная если хотите, новый герой. В итоге это все сузилось в рамки мини мира, желтого, в котором живут одни тараканы, да собаки. Ну и венчает эту всю скутотень, невероятно придурковатые наемники. Это уже не научная фантастика, не фант триллер это цирк ДюСолей.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Toporock, 01/10/2013 - 10:22:01):там было что то новое, новая вселенная если хотите, новый герой



да,да! Риддик ошарашивал. В нем было что-то низкое, первобытное и опасное. И сквозь пробивалось человечное. Это было дико интересно. У него с каждым из юнитов свои какие-то отношения выстраивались, ровно то, что каждый заслуживал. Это было круто, это цепляло.

Ну, и плюс остальные характеры вполне раскрыты, интересны они или нет, другой вопрос, но они - живые люди, да и сам мир получился пугающим.



Цитата (Очевидец, 01/10/2013 - 02:52:17):Пацифистский фильм "Враг мой" ( там, где сын пилота-рептилии с вражеской планеты спрашивает у нашедшего его пилота-человека и считающий его своим отцом - будет ли его ручка с возрастом такой же как у человека ) на мой взгляд, конечно, гуманистический, но как научная фантастика - скучнейший.

Надо же. А книга потрясающая, в детстве я её залпом проглотила, была одна из любимейших. Не дотянули, значит. Понапихали тупого экшена, наверное, чудищ всяких?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (fanbunga, 01/10/2013 - 12:58:06):

Да нифига там не было экшена. Одна тварь все время тащила их из под земли, да и работорговцы. Денис Квейд там по моему играл. Мне тогда очень понравился фильм.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Toporock от 01/10/2013 - 17:35:23


Я нашла этот фильм, 1985 года. Почти тридцатник ему. Тогда да, тварь из под земли - это было круто, наверное. Куэйда уважаю. Посмотрю в ближайшее время ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
7.0 Риддик
Риддик боевик, фантастика, 2013, США
