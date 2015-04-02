Риддик
– Преданный своими и брошенный умирать на пустынной планете, Риддик сражается с хищниками за жизнь и становится сильнее и опаснее себя прежнего. Открывшие на него охоту галактические наемники оказываются пешками в грандиозном плане отмщения. С врагами, возникающими на его пути тогда, когда это нужно самому Риддику, он начинает поход во имя мести, чтобы в конечном счете вернуться на родную Фурию и спасти ее от уничтожения.
о каком течении речь?
Туи на свое бабло Риддика начал снимать, это только сейчас "конторы" подтянулись. А что может быть круче авторской фантастики?
Только авторское порно!✊
и вроде всё неплохо, кроме сценария. И как-бы бохсним, со сценарием, вон волт-бой говорит, что авторская фантастика жеж... Может, автор так видит...
Но актеры по большей части не играют, а принимают позы, делают глаза и стоят рожи. Значит, играть нечего или режиссер чего-то им не донёс, я так понимаю.
Собачка симпатичная, для девочек придумали наверное, мимимишная такая собачка.
Наёмница неплохая ещё. Если тетёнька, в такой ж...пе, красит ногти на ногах в хищно-розовый, под цвет сосков, значит, явно хочет, чтобы кто-нибудь да оценил её вкус. Нетрудно догадаться, с кем она под конец обниматься будет. А Риддик помимо того, что живодёр и тонкий тролль, ещё и тонкий обольститель.
7/10
я дважды заснул короче. из воспоминаний о фильме: закадровый голос риддика в стиле СинСити и толстожопая фройлен садомазо, которая всех избивала пока риддик не догадался в чем дело и помог ей))). а так в целом просто хлам,, дешево и топорно. 2/10
ps первую часть смотрел - особо не запомнилась...а Вину моих денег особо не нужно, этот толстячек явно и без них неплохо выживет ✊ ...потом скачаю, посмотрю, если не забуду ✊
Народ всегда правильно голосует - ногами. "Переться" в количестве под завязку в воскресенье вечером на лабуду и ждать до появления титров (а вдруг ещё что-то покажут), когда уже все "критики" успели посмотреть и "по- или не-рекомендовать" знакомым и друзьям - народ не будет. Что там увидели классную фантастику-экшн один против всех или не завершенную love story судить не берусь, но народ похоже зацепило.
P.S. Toporock, просьба писать свои комменты на русском ( если они конечно приличного содержания ) - я же не пишу свои на китайском.✊
Ну это такой язык у меня, я его называю Эмоушен✊ . Согласен, это экстраординарно✊ , но не на столько что бы поставить Риддику 10\10
Согласен, что Риддик ни в какую не тянет на сравнение с Днём Независимости; Крепким орешком 1, лучше 2; Терминатором 1, 2, но из последних виденных мною фильмов что-то нормальное вообще (и в карьере Вина Дизеля в частности), хотя и не шедевр. Если в фильме правильно выстроить драматургию и эмоционально вовлечь зрителя в происходящее, то из любого мало-мальски приличного сюжета можно сделать нормальный смотрибельный фильм, который украсят хорошие спецэффекты.✊
Мне очень нравились первые две части, но третья была сделана ради прибыли, и поэтому нет там не сюжета, не драматургии, не спецэффектов. На них кстати особо экономили, они полностью засветили желтым весь фильм, тем самым размазав невнятные спецухи. Погружения в мир, никакого нет. Был старый фильм, по моему называется "Враг мой", так вот тема похожа, но погружение там действительно глубже, хотя фильм лет на 25 старше.
Странно, но у меня впечатление ровно наоборот. Первые два фильма казались калькой с других фильмов: первый с фильмов-ужастиков про катастрофу на неизвестной планете и встречу с тварями-зверюшками-монстрами; второй - калькой со "Звёздных войн" и "Дюны" с притянутым за уши, тупым и гротесковым до абсурда сюжетом, правда надо признать оба фильма были зрелищными. Последний Риддик держит зрителя в напряжении в сценах схватки раненного, практически беззащитного героя с тварями неизвестной планеты, когда жизнь Риддика каждый раз висит на волоске, гибель неизбежна, а борьба безнадежна и исход поединка решается в последнее мгновение благодаря его ловкости (он же родом с планеты Фурия!) и счастливому стечению обстоятельств в конце фильма. То что Риддик никогда не сдаётся и борется до конца в самых безнадёжных обстоятельствах и конечно всегда прав и побеждает и делает фильм захватывающим даже без спецэффектов.
Пацифистский фильм "Враг мой" ( там, где сын пилота-рептилии с вражеской планеты спрашивает у нашедшего его пилота-человека и считающий его своим отцом - будет ли его ручка с возрастом такой же как у человека ) на мой взгляд, конечно, гуманистический, но как научная фантастика - скучнейший.
Вин Дизель как актер, просто никакой, рожа у него во всех фильмах одинаковая, поэтому саспенс, с почти поедающими его тараканами, как то совсем не драматизировал. Как часто говорится в таких случаях - "НЕ ВЕРЮ"✊ ✊
В первых двух фильмах, много было заимствовано, но Туи искал свой стиль, своего героя, вероятно. Но там было что то новое, новая вселенная если хотите, новый герой. В итоге это все сузилось в рамки мини мира, желтого, в котором живут одни тараканы, да собаки. Ну и венчает эту всю скутотень, невероятно придурковатые наемники. Это уже не научная фантастика, не фант триллер это цирк ДюСолей.
да,да! Риддик ошарашивал. В нем было что-то низкое, первобытное и опасное. И сквозь пробивалось человечное. Это было дико интересно. У него с каждым из юнитов свои какие-то отношения выстраивались, ровно то, что каждый заслуживал. Это было круто, это цепляло.
Ну, и плюс остальные характеры вполне раскрыты, интересны они или нет, другой вопрос, но они - живые люди, да и сам мир получился пугающим.
Надо же. А книга потрясающая, в детстве я её залпом проглотила, была одна из любимейших. Не дотянули, значит. Понапихали тупого экшена, наверное, чудищ всяких?
Да нифига там не было экшена. Одна тварь все время тащила их из под земли, да и работорговцы. Денис Квейд там по моему играл. Мне тогда очень понравился фильм.
Я нашла этот фильм, 1985 года. Почти тридцатник ему. Тогда да, тварь из под земли - это было круто, наверное. Куэйда уважаю. Посмотрю в ближайшее время ✊
