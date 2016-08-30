«Волк с Уолл-стрит»: Рецензия Киноафиши

Праздник жизни Уолл-стрит: версия карикатурная

Поклонникам Скорсезе и почитателям ДиКаприо история вокруг «Волка с Уолл-стрит» показалась самым настоящим оскорблением: получив пять номинаций на «Оскар», фильм не победил ни в одной. Между тем, свободный от пристрастий зритель понимает, что это досадное обстоятельство не делает работу менее достойной и удачной.

Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит»

В начале фильме Джордан Белфорт – разбогатевший биржевой брокер – предстает перед камерой и начинает рассказ, приглашая в увлекательное путешествие по своим жизненным вехам. Но перед нами вовсе не очередная история о построении успеха и прочих скучных вещах. Хотя бы потому, что герой и вся его компания – мошенники, по сути, умело и с небывалым азартом продающие столь хорошо знакомые нам от мертвого осла уши. Именно этим и занимается персонаж ДиКаприо – чередуя все с оргиями, вечеринками и приемом разнообразных веществ – и получая от этой феерии удовольствие.

Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит»

Но если кто-то рассчитывал увидеть здесь тщательно проработанные детали махинаций, то его ждет разочарование – их просто нет. Да и после сцены, в которой коллега за ланчем назидательно советует тогда еще начинающему брокеру мастурбировать, как минимум, дважды в день, чтобы «разгонять кровь», думать об этом становится как-то неудобно.

Никакие финансовые схемы, благодаря которым компания и зарабатывала свои миллионы, Скорсезе не интересуют, он отмахивается от них: главное – не в этом. А в чем? «Чертовы деньги!» – кричит Белфорт, когда фирма срывает очередной куш. Поясним: «чертовы» в этой истории – эпитет с позитивным посылом (кстати, чтобы в полной мере оценить вкус ругательной лексики, стоит посмотреть фильм в оригинале). Бешеным желанием зарабатывать здесь заражено буквально все – до пуговиц на офисных рубашках сотрудников. Все бурлит, циркулирует и не успокаивается ни на минуту – ни в рабочих буднях команды, ни в угаре непристойных гулянок прямо в зале заседаний и дебошей в самолетах. Ничего другого во все трехчасовое действие фильма не происходит – но кипучая энергия, которая льется в достатке, вряд ли даст заскучать.

Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит»

Собственно, картина ведь и не о культе золотого тельца, запахе денег или каких-нибудь занудных морализаторских вещах, которые всегда плохо выглядят на экране. И даже не о знаменитой американской мечте, хотя сюжетно она там воплощена, пусть и не без некоторых извращений. Пожалуй, – о воздухе, которым дышат герои и наркоманской страсти «делать деньги» (не путать со страстью к деньгам). «Так ты ненасытный?» – спрашивает тетя супруги Джордана – и очень точно его характеризует. Речь тут, разумеется, не о пристрастии к сексу или кокаину.

Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит»

Впрочем, не будем забывать, что вообще-то «Волк» – комедия, поэтому честнее будет сказать, что режиссер изобразил не что иное, как стройную систему капитализма, заглянув туда поглубже, вывернув наизнанку и вволю посмеявшись – конечно, очень специфически. Герои скорее комичны, и здесь есть нечто свежее и привлекательное. В этом – и безусловная заслуга воплотивших их актеров. ДиКаприо, несколько раз поработавший со Скорсезе, вышел с этим образом на новый, еще более зрелый уровень. Сыграл одну из своих лучших ролей и Джона Хилл: его Донни – этакая потешно-развязная иллюстрация английского выражения partner in crime. Персонажи дышат тем самым воздухом Уолл-Стрит – и отлично себя чувствуют в мире, который так складно и так саркастически воспроизвел Скорсезе.

Александра Подольникова