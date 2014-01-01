«Невероятная жизнь Уолтера Митти»: Рецензия Киноафиши

Крохотный юмористический рассказик известного американского писателя и карикатуриста Джеймса Тёрбера, написанный в 1939 году (и, кстати, однажды уже экранизированный – Норманом МакЛеодом в 1947-м), попечением Бена Стиллера и сценариста Стивена Конрада превратился в почти двухчасовую одиссею, временами небезуспешно претендующую на то, чтобы стать философской притчей. Собственно, многие недавние эпопеи и одиссеи родились из крохотных старых рассказиков, занимающих от силы три-четыре страницы. Из «Стали» (в русском переводе – «Стальной человек») Ричарда Мэтисона родилась «Живая сталь» Шона Леви, из рассказа «Кнопка, кнопка» (Button, Button) того же Мэтисона – «Посылка» Ричарда Келли, а из маленького саркастического этюда Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Забавный случай с Бенджамином Баттоном» (то есть «Забавный случай с Вениамином Кнопкиным», потому что Button – как раз та самая «кнопка») получилась «Загадочная история Бенджамина Баттона» – помпезное полотно Дэвида Финчера о противостоянии человека и времени, соединяющего его ни больше ни меньше с всемирной историей. Кстати, сатирический эпизод, зубодробительно пародирующий финчеровскую эпопею, – бесспорно лучший фрагмент этого довольно сентиментального фильма Бена Стиллера.

Рассказик Тёрбера «Тайная жизнь Уолтера Митти» (слово «Невероятная» – рекламная гипербола российских прокатчиков) чрезвычайно прост: чудаковатый Уолтер Митти, находящийся под неусыпным присмотром жены, постоянно воображает себя то героическим командиром восьмимоторного гидроплана ВМС, то чудо-хирургом, специалистом по «стрептотрикозу» и «третичному обстетрозу дуктального тракта», то еще каким-нибудь очередным супергероем, который между тем не в состоянии купить бисквиты для щенят и самостоятельно надеть калоши. Собственно, на одном из таких курьезов эта шутливая зарисовка и заканчивается, исчерпываясь подтруниванием над недалекими мечтательными натурами с сугубо комиксовым воображением. Совсем не то у Стиллера с Конрадом. Здесь главный герой, заведующий фотолабораторией (то есть, строго говоря, зрением) в журнале Life, чье название переводится как «Жизнь», ищет по всему миру – от Гренландии и Исландии до Афганистана и Гималаев – 25-й кадр (именно так: кадр № 25, до поры до времени, то есть до финала картины, и впрямь незримый), вырезанный из пленки величайшего современного фотографа: кадр, который, как выяснится, изображает его самого, заведующего фотолабораторией, в момент наивысшей поглощенности собственным делом. Это всемирное путешествие от себя к себе есть вместе с тем и драма познания (герой постигает сущность своего искусства: см. эпизод со снежным барсом), и роман воспитания (герой научается чувствам), и много чего еще, включая обыгрывание истории с реальным закрытием Life, то есть «Жизни», в 2000 году. Если бы не обилие дурашливых эпизодов, где персонажи полушутя кривляются, комиксуют и строят рожицы, и постоянных падений лицом в сентиментальность, «Невероятная жизнь Уолтера Митти» получилась бы мощным фильмом, соединяющим энергию притчи и изрядную силу сарказма: чего стоит один только эпизод с арестом на американской таможне, заснятым через рентгеновский сканер… Впрочем, в мире, который беспробудно отравлен супергеройством, воспитание чувств подойдет и в таком – наполовину дуракавалятельном – ключе, благо сам Бен Стиллер, уютно-косолапый, с пробивающейся сединой и по-детски искренними глазами, искупает многие огрехи собственной режиссуры.

Сергей Терновский