«Падение Олимпа»: Рецензия Киноафиши

Маленькая, бедная, беззащитная страна – Соединенные Штаты Америки – трепещет перед могущественным, злым и коварным агрессором, который готовится поработить ее на корню и извести с корнем. Агрессора зовут Корейская Народно-Демократическая Республика, уменьшительно-ласкательно – Северная Корея. Прошли считанные недели с того момента, как в свежей версии «Красного рассвета», ставшего в России «Неуловимыми», северокорейские вооруженные силы захватили американскую территорию и установили на ней кровавую диктатуру чучхе, начучхав на конституционные свободы, на Билль о правах и на заветы Бенджамина Франклина и Томаса Джефферсона, – и вот уже пхеньянские штурмовики садистски овладевают Белым домом, глумятся над идеалами демократии и бьют по сусалам первых лиц самого свободного государства в мире. А вся авиация, вся противовоздушная оборона, весь спецназ, и полиция, и конгресс, и ФБР, и ЦРУ, и АНБ, и даже Морган Фримен, не так давно сыгравший Бога, – все с замиранием сердца, лия трагические слезы, которые больше некому отереть, – взирают, как попирается святыня и торжествует обнаглевшее зло. И только Джерард Батлер, первый спартанец на мировой деревне и, по случайному совпадению, продюсер Olympus Has Fallen, способен остановить распоясавшихся молодчиков и молодиц, отбив у них Овальный кабинет, президента, министра обороны и все остальные вещи, без которых немыслимо существование маленькой, бедной, беззащитной, но гордой страны под названием Соединенные Штаты Америки.

Сценарий этой картины, судя по бескомпромиссному идиотизму сюжета и диалогов, запредельному патриотическому накалу и неведомым фамилиям двух дебютантов от кинодраматургии, писался совместными усилиями Комитета начальников штабов и штаб-квартиры Республиканской партии. Министр обороны США в исполнении Мелиссы Лео (одним из пунктов, по которым режиссер Антуан Фукуа будет гореть в аду, станет то, что он сделал в «Падении Олимпа» с этой талантливой актрисой), влекомая северокорейскими головорезами по коридорам Белого дома, всклокоченная, побитая и с периодически задирающейся юбкой, истошно кричит: «Я присягаю в верности американскому флагу!» Американский флаг, тоже всклокоченный и побитый, однако никуда не задирающийся, а, наоборот, жестоко опущенный, отвечает министру обороны молчаливой взаимностью – до того момента, когда в финале его, уже без дырок от пуль и без следов северокорейских сапог, поднимут снова над Белым домом, сопроводив завершающей фразой фильма: «Да хранит Господь Бог Соединенные Штаты Америки!» Впрочем, можно сказать, что героические энтузиасты разрушения родных достопримечательностей здесь только размялись, ибо летом грядет «Штурм Белого дома», за сценарий которого было уплачено три миллиона долларов и который снял Роланд Эммерих, режиссер бессмертной «Годзиллы» и множества других фильмов, где США подвергались едва ли не всем способам уничтожения, какие только бывают на свете. Вполне вероятно, что одним из этих способов, столь подробно и аппетитно изложенных у Эммериха, Фукуа и прочих кинематографических мегаломаньяков, в итоге кто-нибудь да воспользуется: не корейцы, так инопланетяне, а может быть – некое настырное и амбициозное цунами, или глобальное потепление, или глобальное похолодание, или, в крайнем случае, не в меру честолюбивый динозавр, восставший из очередной доисторической преисподней. Благо ассортимент, репертуар и рецептура здесь, благодаря неустанному голливудскому попечению, практически неисчерпаемы.

Сергей Терновский