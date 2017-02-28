«Лучшее предложение»: Рецензия Киноафиши

Тайна шестеренок

Верджил Олдман - управляющий директор ведущего аукционного дома. Он всегда ходит в перчатках, не любит трогать чужие вещи и принципиально не пользуется мобильником. Он мастерски отличает подделку от оригинала если речь идет об искусстве, но он не знал, что подделать можно даже чувства, а тут его талант бессилен.

Фильм заинтересовывает анонсом, красивыми кадрами и актерским составом, но все это просто обманка, как и главная тема. Идеи, которые лежат в основе, в совокупности могли бы составить прекраснейшую кинокартину, если бы только режиссер не затягивал действо, превращая восторженность зрителя в скуку.

Кадр из фильма «Лучшее предложение»

В исполнении Джеффри Раша, персонаж Верджил заинтриговывает с первых же минут. Его поведение, отказ от мобильного телефона, огромнейшая коллекция перчаток, проведенная махинация с продажей картины за копейки своему другу - всё это вынуждает зрителя задаваться множеством вопросов и увлеченно наблюдать за развитием сюжета.

Олдмана нам раскрывают через ситуацию с таинственной женщиной, которая звонит ему и просит продать антиквариат из дома родителей. Они назначают несколько встреч, но каждую из них срывает дама, ссылаясь какие-нибудь очевидное выдуманные проблемы. И если рассудок говорил ему, что нужно отказаться от этой работы, то любопытство одержало верх. Верджил стал интересоваться таинственной клиенткой и собирать частицы давно утерянного механизма по всему дому. Он так увлеченно собирал два пазла, что не заметил как его самого разобрали по мелочам, изучили и теперь пересобирают в марионетку.

Кадр из фильма «Лучшее предложение»

Сначала нам рисуют красивую сказку о престарелом принце, который спасает лохматую принцессу из самозаточения в замке. Эта интересная история увлекает, но бесконечные прятки, бессмысленные ссоры, хождения вокруг да около в какой-то момент начинают нагонять тоску. Сама принцесса настолько загадочна, что поначалу даже не позволяешь себе поставить фильм на паузу и сделать чай, всё ждешь, чтобы увидеть ее лицо и узнать почему она не выходит из своей комнаты 12 лет. И вот, наконец-то нам ее показывают, а она обычная женщина с пмс длиною в жизнь. То прогоняет, а через минуту зовет Олдмана обратно, то говорит что не умеет делать макияж и тут же сотворила себе голливудскую укладку. Устраивает истерики и прячется в кладовках, крича что не может выйти на улицу, а потом запросто сидит в огромном ресторане, полном шумных посетителей. Непонятная мотивация этой женщины на самом деле загадка, то ли режиссер так видит женщин и решил что это поведение будет нормой, то ли это все-таки была зацепка для зрителя, потому что главная тайна этой дамочки раскроется только в финале.

Кадр из фильма «Лучшее предложение»

На протяжении всего фильма мы видим кучу мелочей, которые должны сложиться в единый пазл. Постоянная напряженная музыка не давала расслабиться и поверить в простую мелодраму. Но вот до конца фильма 30 минут и начинаешь молиться богам кинематографа, чтобы хоть что-то случилось, чтобы это оказалось всё чей-то аферой, иначе где вообще смысл в этой истории? И спустя 10 минут молитвы услышаны - мы видим картину целиком. Однако томительное ожидание хоть какого-то поворота начисто убило «ничоси» эффект.

Название

Но есть у фильма и положительные моменты. Первый и самый главный - это Джеффри Раш. Он - украшение этого фильма, и без него всё действо вообще было бы несмотрибельно. Джим Стерджесс не сыграл ничего нового для себя (он красавчик как всегда), а вот Сильвия Хукс необычна и определенным магнетизмом обладает, но если ее заменить более знаменитой актрисой, то ничего не поменялось бы. Поэтому вторым плюсом фильма является не актеры, а музыка. Эннио Морриконе как всегда написал нечто восхитительное, в чем можно утопать и безо всякой картинки. Более того, если бы некоторые эпизоды были бы безмолвными и дополнялись только музыкой Эннио, то это кино стало бы привлекательнее.

Искусная музыка такого мэтра как Морриконе, периодически ставила слишком высокую плану и диалоги актеров на ее фоне казались нелепыми и глупыми, теряли задуманную возвышенность. И, наконец, третий плюс этой картины - простая красота. Красивыми были виды Праги, Италии, Вены, восхитительным был и дом, в котором много чего происходило, не менее красивым было жилище Верджила и многие сцены, как, например, нападение на Олдмана под дождем.

Название

Учитывая эти весомые положительные стороны фильма, хочется все-таки посоветовать его к просмотру. Это кино тесно связано с мировым искусством, хотя и не станет его частью. В целом, «Лучшее предложение» может даже очень понравиться, если вы любитель неспешно развивающихся мелодраматических историй или настолько фанат неожиданных развязок, что готовы полтора часа самостоятельно держать себя в напряжении, несмотря на очевидную скуку происходящего.

Бариева Лилия